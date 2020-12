Miguel Ángel Revilla (Polaciones, 1943) está muy acostumbrado a conceder entrevistas. Tanto que sus múltiples apariciones televisivas durante los últimos años lo han convertido en un personaje muy conocido para el gran público en todo el país y sus reflexiones sobre casi cualquier tema suelen generar titulares. Es consciente de ello, y quizás por eso comienza la charla metiendo prisa a su interlocutor y pidiendo al periodista que sea breve, aunque luego se tome con calma sus respuestas y dedique cerca de una hora a contestar todo tipo de preguntas. Se le ve más cómodo hablando sobre asuntos de índole nacional, desde la monarquía a la polarización política o el futuro del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, que respondiendo sobre su propia gestión en un año marcado por la pandemia. Reconoce que "vivimos en una situación de desesperación, de abatimiento, de impotencia" a causa del virus que ha puesto patas arriba el mundo entero y fía la solución a la vacuna que se comienza a administrar en España este mismo domingo. A punto de cumplir 78 años este mes de enero, no pone fecha tampoco a su retirada de la política y solo concede que "tendría que haber una situación muy excepcional para que vuelva a presentarme". Teniendo en cuenta el momento en el que estamos inmersos, esa respuesta deja más puertas abiertas que cerradas. "Como ya he dicho tantas veces que me voy… es normal que no me crean. Hay un vídeo por ahí circulando de hace casi 40 años diciendo que no me iba a volver a presentar… Fíjate", bromea.

