Los hosteleros de Cantabria se vuelven a movilizar y cierran 2020 con 33 concentraciones

Los hosteleros de Cantabria han vuelto a vivir este martes una nueva movilización, que ha partido de la Delegación del Gobierno a las 11.00 horas y ha llegado hasta la Consejería de Sanidad, para exigir ayudas "directas", "claras", "concretas" y "sin chinchetas"; así como que les dejen abrir el interior de los locales al 50 por ciento "como mínimo". Esta concentración se suma a las 33 que han desarrollado durante el año.

El presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), Ángel Cuevas, en declaraciones a Europa Press, ha lamentado que los 6.800 negocios de hostelería están "tocados" y necesitan ayudas.

Según Cuevas, desde el Gobierno "están muy cerrados" a negociar la apertura de los interiores de los locales, que no puede abrir desde el 6 de noviembre. Ha afirmado que "no saben nada" al respecto y solo les queda "esperar hasta el 2 de enero", fecha en la que, si no hay una nueva prórroga de la resolución de Sanidad, podrían abrir los interiores de los locales.

Así, durante la lectura del manifiesto, el líder de los hosteleros ha insistido en que el sector "necesita trabajar" y ha exigido un plan de rescate "real" con ayudas "directas". "En Cantabria uno de cada cuatro negocios va a cerrar si no lo ha hecho ya", ha advertido.

En este sentido, Cuevas ha criticado las ayudas directas a través de Sodercan. "Muchas empresas no han podido acceder a ellas porque, como requisito, tenían que estar abiertas a fecha de 25 de octubre. Tienen que ser conscientes de que mucha gente tuvo que cerrar antes de esa fecha porque no podían hacer frente a los gastos", ha apuntado.

Por otro lado, Cuevas ha recordado que llevan meses pidiendo a la Consejería de Sanidad una mesa de trabajo y no han obtenido respuesta.

"Exigimos a los gobiernos que se sienten con nosotros, que nos escuchen, que se prepare un plan integral y real de rescate", ha aseverado Cuevas que insiste en que no pueden no pueden aguantar "ni un día más" ya que "la mayoría" del sector está "arruinado" o "al borde de estarlo".

Asimismo, los hoteleros han vuelto a pedir la dimisión del consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, y del vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga. "Aquí nadie dimite. Claro, es que los sueldos es muy bueno tenerlos íntegros", ha señalado Cuevas, que ha afirmado que el sector se encuentra "no en menos cero sino en muchos menos miles de euros".

Finalmente, el líder de los hosteleros ha anunciado que habrá nuevas movilizaciones en protesta por la situación en la que se encuentra el sector, que, a su juicio, se ha "criminalizado" desde el inicio de la pandemia; en concreto, al nocturno al que se acusa de ser el "foco de transmisión del virus", cuando "no somos los culpables".

"Consejero, si de verdad está convencido que los hosteleros somos el foco de contagios, somos de alto riesgo en la transmisión del virus, vamos a pedirle, no a los Reyes Magos sino a usted, que nos vacune cuanto antes porque así se acabará el problema", ha trasladado el máximo responsable del sector.

Con esta nueva movilización de los hosteleros, al que han acudido unos 200 empresarios según la Policía, el sector cierra el año con 2020 un total de 33 concentraciones en apoyo de la hostelería y los locales de ocio nocturno.