La moción de censura prospera en Santillana y la regionalista Sara Izquierdo se convierte en alcaldesa

El socialista felicita al nuevo equipo de Gobierno y le pide que “trabaje”

La regionalista Sara Izquierdo es ya la nueva alcaldesa de Santillana del Mar tras prosperar este jueves la moción de censura de la Agrupación Vecinal Independiente (AVI), PP y PRC contra el socialista Ángel Rodríguez, que llevaba en el cargo desde 2019. Así, Izquierdo ha roto el pacto que hizo con el PSOE tras las elecciones de mayo de 2023, cuando sumó su voto a los cinco concejales socialistas para formar un equipo de gobierno con mayoría absoluta.

“Me equivoqué cuando decidí otorgar mi confianza al entonces candidato”, ha dicho en el Pleno en el que se ha aprobado este jueves la moción, en el que ha pedido perdón a los vecinos que “lamentablemente desde el mes de marzo asisten a un reguero de noticias que ponen de manifiesto que el equipo de gobierno no ha estado a la altura”.

“Usted no me ha dejado otra opción”, le ha dicho a Rodríguez, que en su turno se ha limitado a felicitar al nuevo equipo y a pedirle que trabaje por el municipio. “Esto es el juego de la democracia, no hay ningún problema, los números dan”. Eso sí, ha señalado que los datos que han ofrecido para justificar el rechazo a su gestión “no son correctos”. “En enero veremos si todos los datos que están dando y todas las cuestiones que se están hablando son ciertos o no son ciertos”, ha advertido.

La moción se ha debatido en una sesión de poco más de media hora, y tal y como estaba previsto ha salido adelante con los votos a favor de los seis concejales de las tres formaciones impulsoras --tres de AVI, dos del PP y una del PRC, la que se ha convertido en regidora--, frente a los cinco en contra de los socialistas, que fueron los más apoyados en las últimas elecciones y se quedaron a apenas 30 votos de lograr la mayoría absoluta.

Desde entonces, en virtud de ese pacto con el PSOE Izquierdo era la primera teniente de alcalde y concejala de Turismo, Cultura, Educación, Universidades, Fomento del Empleo y Juntas Vecinales, pero ha señalado que “Santillana nunca estuvo tan mal” y que Rodríguez la “subestimó”.

“Si bien es cierto que mi confianza le invistió a usted como alcalde, no es menos cierto que son sus decisiones, su falta de gestión y la falta de transferencia la que nos ha traído hoy aquí. Usted se olvidó que gobernaba en coalición con el Partido Regionalista”, ha sentenciado.

Denuncia a la Fiscalía

También se ha referido a la denuncia que el ya exalcalde ha interpuesto ante la Fiscalía acusándola de posibles irregularidades por contratar desde su Concejalía a una empresa que subcontrató a otra vinculada a su familia, respecto a lo que ha manifestado que “no todo vale”.

“Mi intención no era hoy la de llevar un debate lleno de reproches. Al contrario, en su momento ya dije todo lo que se tenía que decir para llegar a evitar esta situación. Sin embargo, hoy no voy a obviar lo que he tenido que leer y escuchar en los medios durante todos estos días: descalificativos personales, injurias sobre mi persona y sobre todo mi familia”.

Algo que asegura que no le ha provocado “miedo ni resentimiento”, sino que le ha hecho “reafirmase en su decisión” de retirarle el apoyo a Rodríguez.

Finalmente ha asegurado que trabajará con el “único objetivo de la mejora constante del municipio” después de que “la realidad de lo acontecido ha traspasado las puertas del Ayuntamiento”.

En este sentido, los tres grupos impulsores de la moción han criticado la “falta de gestión” del equipo municipal, los “retrasos considerables” en pagos de facturas, la “nefasta” actuación en torno al parking que ha dado lugar a un informe que apunta a que “el servicio se prestaba de forma ilegal” o la “falta de transparencia” del hasta hoy alcalde sobre la situación del Plan de Sostenibilidad Turística.

Un plan que desató la polémica cuando el Gobierno regional (PP) lo declaró no apto tras recibir una reclamación de una empresa que, según los portavoces, se les ocultó. El portavoz de AVI, Agustín Gutiérrez, también ha lamentado las “muchas insolencias” que su grupo “ha tenido que soportar” del alcalde durante los 59 meses que ha ostentado el cargo.

De hecho, le ha acusado de “intentar montar un cordón sanitario” a AVI, de “no responder sistemáticamente” a sus preguntas y escritos y de “maltratar políticamente y hasta la extenuación” a los alcaldes pedáneos de Quevedo y Viveda. También le ha echado en cara un reconocimiento extrajudicial de deuda por aprobar que engloba 31 facturas y suma 105.000 euros pendientes de pago o la modificación presupuestaria de “más de 258.000 euros que habrá que realizar para sanear las cuentas”.

Y desde el PP, Rafael Oceja ha lamentado que en los “pocos plenos” celebrados había “mal ambiente” entre los socios de PSOE y PRC, ante lo que el resto veía “la deriva del equipo de Gobierno” y que “algo no funcionaba”, aunque había cierto “secretismo”. No obstante, ha asegurado que “van a echar el hombro al cien por cien” en el nuevo equipo de Gobierno y ha pedido al PSOE que ahora queda en la oposición que “todos vayamos en la misma línea por el bien de este municipio”.