‘Abycine, que no es poco’, un homenaje a Cuerda de la mano de Joaquín Reyes

‘Abycine, que no es poco’, esta edición el cartel de este festival de cine independiente nace como homenaje a Cuerda y ha sido dibujado por Joaquín Reyes, que ha querido plasmar un año ‘raro’ y que “precisamente por eso” es el más indicado para que tenga como protagonista a una persona que ha sido una gran influencia en el humor castellanomanchego.

El cartel de Abycine se ha presentado esta mañana en el Centro Cultural de La Asunción con el mensaje unánime de que la cultura debe continuar. En este sentido, el director del Festival de Cine Independiente Abycine, Jose Manuel Zamora, ha anunciado que han decidido darle un descanso a Llaneia después de 14 años, ya que debía ser un homenaje a José Luis Cuerda y cree que “va a encantar” a todos los seguidores de un festival que este año tendrá una edición híbrida debido a la pandemia y que se anunciará “en un mes aproximadamente”.

‘Es un momento de apoyar a la cultura, los momentos de crisis es cuando más aflora la creatividad cultural, pero las administraciones no podemos darles la espalda”, ha asegurado el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero durante esta presentación.

En este sentido, el alcalde de la ciudad, Vicente Casañ ha destacado que Abycine es una marca de Albacete y que se va situando cada vez en mejor posición en el panorama internacional y ha afirmado que Abycine no solo es cultura, “es crecimiento de la actividad económica y de promoción de la ciudad. Albacete y Abycine tienen mucho que decir, es un festival que sigue consolidándose”.

Casañ ha puesto como ejemplo a Málaga con su festival de cine y ha asegurado que la ciudad quiere ir en esa línea y, sumándose a las reivindicaciones de Alerta Roja, ha asegurado que “la cultura en Albacete es segura”.

Por otro lado, Diego Pérez, delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes ha calificado a Abycine como un referente nacional y regional, y ha resaltado la figura de Joaquín Reyes como embajador de este festival, de Castilla-La Mancha y de su compromiso con la ciudad. También ha destacado las medidas ejemplares que se pondrán en marcha para respetar las normas sanitarias, así como las retransmisiones online que harán que se pueda llegar a más espectadores, aunque ha lamentado que ‘Abycinitos’ y ‘Mi primer Abycine’ no se pueda celebrar este año.

Belén Lario, responsable de la delegación de CMMedia ha señalado cómo la colaboración de esta cadena pública este año contribuirá a la visualización de este festival.

Cartel ‘Abycine, que no es poco’

Joaquín Reyes recrea el universo de ‘Amanece, que no es poco’ en una imagen en la que el director manchego emerge de un bancal junto a una calabaza y donde no falta el sidecar desde donde sale disparado el personaje de Luis Ciges, la silueta de Ayna y los colores del amanecer. Todo ello bajo un manto de estrellas cuya constelación forma el nombre de ‘Abycine, que no es poco.