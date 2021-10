Diez de los muchos anuncios que hizo Emiliano García-Page en el Debate del Estado de la Región

Muy, muy largo fue el discurso inaugural de Emiliano García-Page en el Debate del Estado de la región, en el que incluyó varias referencias al independentismo, la financiación autonómica e insistió en su afán de poner a la región por delante de todo. Y aunque su relato estaba teñido de un optimismo y un triunfalismo muy difícil de evitar, acabó su intervención pidiendo perdón por los posibles errores que pudo haber cometido en el último año. Más de cuatro horas ofrecen la oportunidad para hacer muchos anuncios y decisiones, que pretenden determinar el futuro de la región. Aquí vamos con algunos de ellos.

Deducción fiscal también para familias monoparentales (o monomarentales)

El presidente explicó que se extenderá la actual deducción de la que se benefician las familias numerosas también a las familias monoparentales, o monomarentales. Pero no es la única deducción que ampliarán, sino también que se extenderá para el alquiler de vivienda habitual, para las personas menores de 36 años que tengan algún tipo de discapacidad, también a las familias numerosas y a las familias monoparentales también. García-Page también ha asegurado que se deducirá del IRPF un 10% de las cantidades "satisfechas" por el arrendamiento de vivienda habitual, que esté vinculado a "determinadas operaciones de dación de pago", es decir, en el caso de desahucios.

También se ha comprometido a aprobar un tipo "súper reducido" a las transmisiones de inmuebles que supongan la primera vivienda de personas con discapacidad, familias numerosas o con sólo un padre o madre. Para estas mismas personas se pretende aprobar otro "tipo súper reducido" del 0,5% para las escrituras que documenten las transmisiones de lo que será la primera vivienda habitual para estos colectivos. "No podemos ir a los impuestos cero, pero la política de ingresos también ayuda a redistribuir mejor la riqueza", recalcó Page.

Otra de las deducciones se dirigirá al gasto hecho en educación infantil, de 0 a 3 años. Una deducción, recalcó, que es "sencilla", pero que ayudará a la gente con "menos renta" para poder ser "solidarios" en una distribución "inteligente" del gasto.

Suprimir las tasas de caza y pesca (y otras 17 que no detalló)

Entre las resoluciones que presentará el PSOE este jueves con motivo del Debate se encuentra la supresión de 19 tasas. Sin embargo, Emiliano García-Page sólo habló de la supresión de las tasas de caza y pesca. Y lo hizo, además, varias veces durante su intervención. Y, además, recalcó que pedirán que se supriman estas tasas en toda España, como una manera de promover el turismo cinegético y para que "no nos tengamos que estar peleando" por esto. Esta supresión será "ya", recalcó García-Page.

Centros de COVID persistente

Fue el primer anuncio que hizo, nada más empezar el debate. Se trata de una medida de apoyo para las personas que sufren las consecuencias de haber pasado la enfermedad y que estará coordinado desde Albacete, pero con presencia en cada una de las cinco provincias de la región. "Estará especialmente preparada para esta situación", afirmó, calificándolo como servicio "indispensable". "El recuerdo de los fallecidos me da mucha fuerza", recalcó el presidente.

Centros de Atención Temprana y formación para ayuda a domicilio

En cuanto a Bienestar Social, también se comprometió a realizar cinco nuevos centros de Atención Temprana, para llegar así a a veintena en la región Pero no será la única medida, ya que también se realizarán avances en el servicio de Ayuda a Domicilio, que incluye planes de formación que llegarán a "más de 6.000 trabajadoras", especialmente en el ámbito rural. El presidente también se ha comprometido a desarrollar, en conjunto con las Diputaciones y los gobiernos municipales de la región, el Plan de Comunidad a Domicilio. "Somos la única región que ha planteado un sistema con carácter universal, sin listas de espera", señaló.

Cuarenta millones para formación (para crear más empleo)

"Hablamos de los millones como si fueran primos hermanos", bromeó el presidente autonómico. Así lo hizo para anunciar que se dedicarán cuarenta millones de euros a unas 20.000 plazas de formación antes de que finalice el año 2021. A esto añadió otros 6,6 millones de euros para la capacitación digital de la mujer en el ámbito rural, y una estrategia de empleo en la que se priorizará a jóvenes, mujeres y personas en la situación "más vulnerable" para empujar de la "mejor manera posible". "La situación es radicalmente diferente a la que nos encontramos", afirmó. También anunció un programa de ocho millones de euros dirigido a jóvenes para facilitar la investigación en el ámbito laboral que es "el primero" y que será "hermoso". Entre otras medidas laborales, ha afirmado que se convocarán ayudas para el empleo o autoempleo de las personas jóvenes en el mundo rural. Tampoco olvidó a las personas autónomas de la región: ha anunciado que se dedicarán 75 millones de euros a la Estrategia de Impulso de Trabajo Autónomo. Eso sí, hasta 2025.

Estrategia para saber cuántas viviendas tienen los bancos y contra los fondos buitres

En materia de vivienda, García-Page anunció una nueva estrategia que, en sus palabras, servirá para poder solucionar la problemática que suponen los fondos buitre y las viviendas que pertenecen a entidades bancarias. De este modo, aseguró que se ayudará a mantener estas viviendas cuyo estado no siempre es el mejor. "Ayudaremos al propietario a cobrar el alquiler a los propietarios", recalcó. Por otro lado, explicó que se aprobarán más de 50 millones de euros para rehabilitación de vivienda, en el primer trimestre de 2022 y otros dos millones en más ayudas para que los jóvenes puedan adquirir. El presidente autonómico aprovechó el debate para criticar que nos e conoce nada sobre la nueva Ley de Vivienda del Ejecutivo central. Eso sí, señaló que ha visto que se habla de "zonas muy tensas".

Una ratio de 22 alumnos en Educación Infantil

El próximo curso escolar, afirmó García-Page, arrancará con una ratio de 22 niños por aula en el caso de los menores de 3 años, una de los principales avances en materia educativa, así como unos 13 millones de euros para la modernización de la Formación Profesional, recuperar el plus salarial para los profesores en itinerancia, y más aperturas de centros en provincias como Guadalajara o Toledo. En resumen, explicó que serán más de 122 millones los que se dedicarán a las inversiones educativas.

Armonización fiscal (una vez más)

La armonización fiscal es uno de los temas recurrentes de Emiliano García-Page y, como era previsible, no podía quedar fuera del Debate. En esta instancia, el presidente económico, aseveró que se presentará una iniciativa legislativa, sin especificar cuál, para que se apruebe una norma de armonización y convergencia fiscal autonómica por parte del Gobierno de España. No sólo eso, también criticó a quienes hacen "demagogia" con impuestos que al final son "cuatro perras", en palabras del presidente autonómico. "A ver si cuando llegue el proyecto de ley nos ponemos de acuerdo para no romper España en 17 mercados", recalcó.

(Más) transición energética

Entre otras medidas en cuanto a Desarrollo Sostenible, García-Page ha señalado que se dedicarán unos 70 millones de euros para incentivar tanto a empresas como la ciudadanía a que puedan modificar la gestión de su consumo energético; esto incluiría estrategias de autoconsumo. Dentro de este ámbito, también anunció el contenedor marrón, "el color no lo he elegido yo" y diversas medidas como la implantación de un Aula de Educación Ambiental, la facilitación del transporte de los escolares hasta los centros de interpretación y ayudas para entidades ambientales.

Centros de tecnificación deportiva

Emiliano García-Page bromeó con que no se puede dividir por regiones las medallas olímpicas alcanzadas en los últimos Juegos, pero sí mostró su orgullo al respecto. Además, señaló que la región encabeza el crecimiento de licencias de mujeres para la práctica del deporte. Y por eso, explicó sin dar mucho más detalle, se está negociando con el Consejo Superior de Deportes para tener dos centros singulares de tecnificación deportiva.