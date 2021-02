Ya hay proyecto para la macrogranja de Pozuelo (Albacete): "¿Y ahora qué?, preguntan desde la plataforma contraria a su instalación

"Para todos aquellos que se creían las palabras del alcalde cuando decía que no había proyecto, que no entendía las prisas y que no venían a cuento las modificaciones que se le pedían en cuanto a normativa de suelos y de purines. Lamento comunicar que ya hay proyecto presentado en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha cuyo órgano sustantivo es el Ayuntamiento de Pozuelo. ¿Y ahora qué, señor alcalde?".

Así se han manifestado desde la plataforma ‘NO a la macrogranja en Pozuelo y Argamasón’ tras conocer el proyecto, al que ha tenido acceso albacetecapital.com, y que habla de la implantación de seis granjas porcinas, cuatro de producción de lechones y dos de recría, en los polígonos 506 y 512 del término municipal de Pozuelo (Albacete) cuyo promotor es CEFU, S.A. y que contarían con una capacidad para 39.170 lechones sumando las seis explotaciones.

Fuentes de Desarrollo Sostenible han confirmado que este proyecto se encuentra actualmente en la plataforma neva, que sería el primer paso al que está obligada la empresa para presentar las características de esta macrogranja. Ahora los técnicos de la Consejería tienen que evaluar este informe y ver su viabilidad.

Proyecto

Las seis explotaciones porcinas e instalaciones asociadas se situarían en la mitad oriental del término municipal de Pozuelo, el cual a su vez se encuentra a 32 km al sur de la capital, Albacete. El paraje sobre el que se asienta se denomina La Lossa.

La explotación de producción de lechones tendrá capacidad para albergar a 2.700 cerdas reproductoras, 20 verracos, 250 cerdas de reposición y 200 lechonas de reposición. El objetivo es la producción de lechones a 6 kg de peso vivo y 28 días de vida.

Tras el destete los lechones pasan a otras 2 explotaciones, denominadas de transición o recría de lechones, ubicadas en la misma finca, donde se engordan hasta los 20 kg en unos 45 días más de vida. De esta explotación de recría los lechones irán directamente a cebos integrados por la empresa en otras ubicaciones. La cantidad anual de purines que se producirá es de 61.542 toneladas y su contenido en nitrógeno se estima en 305 toneladas anuales.

El agua para el consumo animal y otros usos (fundamentalmente limpieza), se obtendrá del pozo autorizado por la Confederación Hidrográfica del Júcar ubicado en la finca. El volumen estimado de consumo anual de agua es de 217.303 m3/año.

Mociones en contra de su instalación en Albacete

El pleno de la Diputación de Albacete aprobó el pasado 3 de diciembre por unanimidad apoyar a los municipios para evitar la instalación de macrogranjas. En este sentido, la Diputación aprobaba prestar su colaboración, a través de su Servicio de Atención Técnica a Municipios (ATM), a las Entidades Locales afectadas por estos proyectos; e instar al Gobierno Regional a revisar las Declaraciones de Impacto Ambiental de manera global y conjunta.

El pleno del Ayuntamiento de Albacete también aprobaba días después una moción conjunta de los grupos PSOE, PP, Ciudadanos, y Unidas Podemos, con el voto en contra de Vox, contraria a la instalación de seis macrogranjas en el municipio de Pozuelo, pero a escasos dos metros de la pedanía de Argamasón que pertenece a la capital.