Los hosteleros piden a García-Page “que haga suyo el lema ‘salvemos la hostelería’” y que sean sus interlocutores ante el Gobierno central

La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castilla-La Mancha (FREHCM) ha pedido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que haga suyo el lema ‘Salvemos la hostelería’ que el sector lleva como bandera para alerta de la necesidad de tomar medidas y sacar a estas empresas de la “ruinosa situación” en la que se encuentra.

Tomás Palencia: “Estamos siendo masacrados. Calculamos que unas 64.000 empresas hosteleras españolas no van a volver abrir sus puertas"

Saber más

Esta petición la han realizado en la reunión que los representantes de la hostelería regional, entre los que se encontraban el vicepresidente de la Federación regional, Alfonso Silva, los presidentes de Toledo, Tomás Palencia, y de Guadalajara, Juan Luis Pajares, así como, los Vicepresidentes de las Asociaciones de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, han mantenido con el presidente de la Región en el Palacio de Fuensalida.

Según ha señalado a AgroalimentariaCLM, Tomás Palencia, “tenemos pues un compromiso directamente del presidente de que no nos va a dejar de lado”, que se ha alcanzado en esta reunión que ha calificado como “positiva”. Los hosteleros “le hemos pedido que ayude a un sector que está siendo directamente masacrado a la hora de gestionar esta pandemia. Hemos ha sufrido un retroceso económico, un paro económico que no nos podemos permitir porque hay negocios que llevan cerrados desde el 14 de marzo, lo que queremos es abrir y trabajar con un mínimo de dignidad”. Además, los responsables del sector consideran que está situación puede empeorar en otoño e invierno por el fin de la temporada de terrazas.

Los representantes de la hostelería regional han solicitado al García-Page “que sean nuestros interlocutores directos con el Gobierno central porque es la única manera de que nos pueden llegar a escuchar” puesto que varias de las demandas del sector escapan a la competencia normativa del Ejecutivo regional.

Plan de rescate

Entre las actuaciones concretas que están demandando destaca un Plan de Rescate para la hostelería en general y para el ocio nocturno en particular y que se pongan encima de la mesa ayudas directas a fondo perdido en cuantía variable en función de las pérdidas que se vienen acumulando, tal y como se ha hecho en otros países.

También han reiterado la necesidad de que los ERTEs (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) en vigor, no solo se prorroguen como mínimo hasta abril de 2021, sino que lo hagan en mejores condiciones para las empresas y trabajadores. Asimismo que empresas que no pueden abrir, como es el caso del ocio nocturno, puedan acogerse a ERTES con exención total del pago de las cuotas de Seguridad Social y, aquellas que tienen una actividad parcial se vean relevadas de la obligación de abonar cualquier tipo de cotización por el personal no empleado.

Además se ha demandado la exención, reducción o bonificación de la carga impositiva con que se grava a las empresas a través de los impuestos especiales y tasas autonómicas y locales

Para la puesta en marcha de medidas, según ha señalado Tomás Palencia, “vamos a tener segunda reuniones con los técnicos de la Administración junto con Sanidad y con Empleo para ir liberando de esta carga restrictiva al sector, sobre todo al ocio nocturno y que poco a poco entremos en una nueva desescalada para que vaya llegando la normalidad que queremos, no la nueva normalidad, sino la antigua normalidad”, ha señalado.

Estímulos a la demanda

Los hosteleros, además, han pedido medidas que estimulen la demanda interna como la aplicación de bonos de activación del consumo de familias y empresas y reducción temporal del IVA en hostelería además de que se siga invirtiendo en promoción turística.

“Necesitamos para que se reactive un sector turístico como el de Toledo o el de Cuenca. Es cierto que hasta que no se abran fronteras y no haya tantas limitaciones va a ser difícil la recuperación de las zonas turísticas, pero esperamos que el turismo nacional empiece a perder ‘el miedo’ y empiece a viajar”, ha pedido Tomás Palencia,

En este sentido, ha hecho un llamamiento al turismo de interior y al cliente local. “En los cascos históricos lo que queremos es recuperar a nuestros clientes locales, potenciar los cascos históricos para que la gente se acerque a los cascos históricos, que alterne aquí y esperamos que eso sea pronto”, ha señalado. Así espera que la próxima semana se levanten las últimas restricciones que se han impuesto en determinadas zonas y que afectan en especial al sector hosteleros.