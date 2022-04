El nuevo plan del Tajo busca la “máxima eficiencia en el consumo” preservando “los recursos naturales”

La ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, ha dicho al respecto del nuevo Plan Hidrológico del Tajo que su intención es encontrar la “máxima eficiencia en el consumo” del agua “preservando los recursos naturales”, premisa ante la que el Gobierno seguirá “trabajando y escuchando” a sabiendas de “lo sensible que es el tema”.

En este sentido ha señalado que en el nuevo diseño del plan se ha hecho un “ejercicio de responsabilidad” para “abordar el abastecimiento en el Alto Tajo”, al tiempo que “se ha trabajado por la tubería manchega” en “fase de ensayo” para cubrir la “necesidad acuciante” de las Tablas de Daimiel.

En todo caso, ha insistido en que hay que “buscar el equilibrio” entre las cuencas de cabecera y las beneficiarias, en una estrategia que pasa por “una regulación que cada vez procura ser más cuidadosa” para todos los territorios.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, n alusión a las palabras de la vicepresidenta Ribera, se ha mostrado esperanzado en que el Consejo de Ministros apruebe un cambio en materia de agua. “No el cambio que quiere Page”, ha matizado el presidente regional, “pero sí un cambio desconocido en los últimos 40 años en relación con el Trasvase”. Y ha añadido que “la cuestión está en el Mediterráneo”. Asimismo, ha lamentado que no se hayan terminado de construir las desaladoras o las que están funcionando “lo hagan a medio rendimiento”.

Page: “Ya no hay mar de Castilla”

En este mismo sentido, ha censurado que “aquí ya no hay mar de Castilla, porque cada dos años el agua que sale de esta tierra llena el equivalente al Mar Menor, 23 ‘mares menores’ ha llenado el Trasvase Tajo-Segura desde que existe”, ha sentenciado.

Para el presidente de Castilla-La Mancha, “el agua es una materia prima y detrás de cada hectómetro cubico hay muchos millones y no hablo del agua de beber, que esa no la hemos discutido nunca, hablo de oro”. Así, ha mostrado su satisfacción ante las declaraciones de la vicepresidenta Ribera que hoy en Molina de Aragón, “ha revalidado un compromiso y un argumento coherente, y valoro el esfuerzo que hace el Gobierno porque, además de coherencia, es de lógica parda, ya que se trata de un agua que no existe”, ha rubricado el presidente.

Page ha anunciado que el próximo Consejo de Gobierno, que concide con la aprobación del nuevo Plan del Tajo el próximo 3 de mayo, se celebrará por este motivo en Sacedón (Guadalajara), uno de los pueblos de la cabecera del río afectados por el trasvase al río Segura.