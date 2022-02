El presidente de las Cortes regionales descarta la reforma del Estatuto esta legislatura: “Probablemente no se produzca”

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, considera que el tiempo de abordar la reforma del Estatuto de Autonomía durante esta legislatura, cuando queda un año para las elecciones autonómicas, puede que "se esté pasando" porque es una iniciativa que tiene que partir de los grupos parlamentarios "y no se ha dado esa circunstancia" que, a su juicio, "probablemente no se produzca" ya.

Bellido, en una entrevista en el programa 'Castilla-La Mancha despierta' de Castilla-La Mancha Televisión recogida por Europa Press, ha admitido que el momento para plantear esa reforma es "difícil" y que después puede que vengan otros "más complicados" teniendo en cuenta que queda poco más de un año para las elecciones autonómicas.

Igual de difícil ve que esa reforma fructificase en el Congreso de los Diputados, "porque el clima se ha ido envenenado por la enorme crispación que se está viviendo en el Congreso", inducida por los partidos "más conservadores".

En cualquier caso, ha precisado que la reforma de este texto, además de hacerse "con un amplio consenso", debería ser "ajena al número de representantes de cada provincia", no porque ese asunto no sea importante, sino porque lo relevante es "blindar derechos sociales como la sanidad en el mundo rural, la educación y consolidar el Estado del Bienestar" o para buscar una mayor agilidad en las normas "de mayor necesidad", como un decreto ley.

Bellido ha incidido, no obstante, en que siendo la reforma estatutaria un "asunto que tiene que venir del acuerdo de los partidos políticos" resulta "difícil" porque las posiciones "están enrocadas y la única forma de conseguir la reforma del Estatuto, en beneficio de lo que necesita la sociedad, tiene que ser porque los partidos políticos, la oposición, no están en el interés partidario".

Cuatro décadas de Estatuto

El presidente del Parlamento autonómico se ha referido a los 40 años del Estatuto de Autonomía de la región que se cumplen este año para valorar el "antes y después" que supuso ese documento para Castilla-La Mancha. "Nos organizó y puso los cimientos para un desarrollo que nunca habíamos experimentado", ha destacado, y convirtió a esta Comunidad Autónoma en "una región que cuenta en España".

Sin estatuto "seríamos menos, estaríamos peor", ha admitido, para a continuación considerar "un error" recentralizar el Estado como se pide desde algunos ámbitos. Consciente de que en el desarrollo autonómico puede haber habido "algún desbarajuste", ha incidido en que sin el modelo autonómico competencial "en muchos municipios no habría hoy una escuela, un consultorio médico". "Es una historia de 40 años de éxito y además no se ha creado una identidad excluyente, negativa, contraria a los intereses nacionales; nuestra comunidad autónoma no divide a España sino que la organiza".

Sobre lo que queda de legislatura en el Parlamento autonómico, Bellido ha reconocido que los inicios de cada etapa "son más calmados" y, de hecho, en las Cortes de Castilla-La Mancha "hasta el COVID" hubo "un clima de amplio consenso" que ha permitido aprobar muchas leyes por unanimidad y otras muchas sin votos en contra, y pese a su mayoría, el Gobierno "está demostrando generosidad y la oposición está haciendo propuestas".

Respeto al adversario

Dicho lo cual, ha admitido que "hay un clima creciente de crispación y desencuentro que están induciendo fuerzas extremas con menor talante democrático". Una clave de la democracia es, en su opinión, "el respeto al adversario" y eso "está faltando", pero ha confiado en que "este año en las Cortes el clima sea razonable y todos sepamos anteponer el interés general al interés particular", consciente de que "es mucho más importante contribuir a la gente que lo está pasando mal que ganar las elecciones".

En este contexto, ha deseado el apoyo de todos los partidos de las Cortes al Proyecto de Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha que, tras ser aprobado por el Ejecutivo autonómico, llegará a las Cortes, recordando que el colectivo "está esperando de todos los partidos esa altura de miras".

Finalmente, preguntado por la crisis en el Partido Popular, ha apuntado que la ve "con preocupación" porque "nadie que quiera a esta democracia quiere que el principal partido de la oposición sufra una crisis interna como la que está sufriendo el PP", formación a la que no ha deseado "ningún mal" pues es "fundamental para que se produzca la alternancia y haya un buen sistema democrático".

Al margen de eso, ha opinado que "la solución que han tomado es preocupante", pues "es como si el mensaje fuera 'si ves algo que te suena mal mira para otro lado'" y, a su juicio, hay que "tener la honestidad como bandera y cuando vemos que un compañero está haciendo algo irregular, primero preguntar y luego actuar y parece ser que aquí los que preguntan son decapitados y los que no contestan son bendecidos".