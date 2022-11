Puente reclama al Ministerio un convenio y una modificación presupuestaria para la Ciudad de la Justicia de Valladolid

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha reclamado al Ministerio un convenio y una modificación presupuestaria para la Ciudad de la Justicia de Valladolid. El convenio se podría realizar en dos o tres meses, ha firmado el líder soc

El regidor ha asegurado que sigue manteniendo contactos con el Ministerio de Justicia para que incluyan la Ciudad de la Justicia en los Presupuestos Generales del Estado, aunque ha reconocido que no está “esperanzado”. El proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 incluye una partida de 200.000 euros para el Campus de la Justicia, pero no prevé grandes inversiones hasta 2026. El consistorio calcula que se necesitan 300.000 euros para financiar la redacción del proyecto.

“Cuando llegas a esta situación después de siete años, motivos para estar esperanzado no tienes. Si hubiera voluntad real de llevar a cabo la Ciudad de la Justicia, no estaríamos en esta situación. Era tan fácil como poner el dinero que cuesta el proyecto”, ha lamentado después de reunirse con algunos funcionarios municipales y el presidente de la Audiencia de Valladolid, Javier Carranza.

Puente se ha desmarcado ante un posible acuerdo en las Cortes de Castilla y León para formular una enmienda conjunta a los Presupuestos y ha asegurado que él solo ha hablado con el Grupo Socialista y ha insistido en el “consenso” que hay en la ciudad. “Queremos que se emprenda el proyecto, tenemos el suelo a disposición del Ministerio y no hay ningún sector que discrepe. La votación ha sido unánime y la ciudad tiene una posición: no hay ningún obstáculo, si el Ministerio tiene voluntad, en desbloquear este proyecto”, ha remarcado.

Unanimidad en el Ayuntamiento

Todos los grupos municipales del Ayuntamiento han acordado este martes una propuesta para instar al alcalde que reclame al Gobierno de España la firma de un “protocolo” que conduzca a un convenio que refleje el compromiso con el Campus de la Justicia en un plazo máximo de tres años y en el que se reflejen unas partidas presupuestarias para los próximos ejercicios.

“El único obstáculo era que [el suelo] no estaba en poder del Ayuntamiento, y ya está en poder del Ayuntamiento y a disposición del Ministerio de Justicia”, ha insistido Puente, que espera que haya “movimiento” de aquí a fin de año. “Hay enmiendas, la votación... por lo menos la voluntad manifestada por parte del Ministerio de proceder a la firma del protocolo o del convenio”, ha reclamado el alcalde.

El regidor ha insistido en que van a respaldar al sector de Justicia. “Vamos a estar con ellos a tope para intentar que el Ministerio cambie su forma de enfrentar el proyecto”, ha asegurado el socialista, que ha recordado que todos los grupos municipales apoyan el proyecto.

Hace unas semanas, la ministra de Justicia, Pilar Llop, incidía en que los terrenos no habían sido cedidos aún al Ministerio y por eso no puede proyectar sobre dichos terrenos. Para Puente, esto es una “excusa”, porque los talleres de Renfe se construyeron y se está operando ahí a pesar de que todavía el suelo no están en manos de Renfe. “Si hay voluntad, no hay ningún obstáculo para proceder”, ha afirmado el alcalde vallisoletano.