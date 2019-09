JxCat, PSC y Ciudadanos votan en contra de retirar la simbología franquista en Tortosa

Junts per Tortosa, la formación local de JxCat que gobierna en minoría el municipio catalán de Tortosa, ha votado este martes junto al PSC y Ciudadanos en contra de una moción de la CUP que reclamaba la retirada de diferentes vestigios franquistas que quedan en la localidad. El grupo municipal ha argumentado que el ayuntamiento no es competente para retirar algunos de los elementos señalados por la moción.

Los anticapitalistas reclamaban, en concreto, que se retirasen diversas placas del Instituto Nacional de Vivienda con el escudo de la Falange, además de la inscripción "caídos de Dios y por España" en un mausoleo del cementerio municipal. Además de esto, la moción pedía que el Ayuntamiento instara al Obispado de Tortosa retirar dos elementos religiosos con parafernalia franquista, situados en la catedral y en la propia calle.

La formación impulsora sin embargo no había incluido entre los elementos a eliminar la polémica escultura situada en el centro del río Ebro, que ha sido objeto de controversia entre los grupos municipales y que incluso llegó a ser objeto de una consulta popular. La CUP explicó que no incluyendo este monolito buscaba obtener apoyos suficientes para que la moción se aprobase, algo que finalmente no ha conseguido. ERC y Movem Tortosa sí han apoyado la iniciativa de los anticapitalistas.

El Gobierno municipal, por su parte, argumenta que han cumplido con la elaboración del catálogo de vestigios franquistas, tal como obliga la ley de Memoria Histórica. Además, desde JxCat consideran que el ayuntamiento no puede retirar simbología franquista que no se encuentre en dependencias municipales.