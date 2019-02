Alcer pide, "por prudencia sanitaria", la anulación del concurso de gestión del Servicio de Hemodiálisis

El pasado mes de julio, el Servicio de Salud de Castilla La Mancha, SESCAM, convocó un concurso público para adjudicar la gestión en los próximos cuatro años del Servicio de Hemodiálisis en centros de diálisis ambulatoria. De forma provisional esa gestión se ha otorgado a la empresa Avericum, que ha presentado una oferta con una rebaja total del 36% respecto del presupuesto actual.

Lo llamativo de esta disminución presupuestaria preocupa a los colectivos de afectados por enfermedades renales en la región. Así lo asegura Antonio Escribano, presidente de ALCER Albacete: "Pedimos, por prudencia sanitaria, la anulación del concurso". El objetivo es que el SESCAM rehaga el pliego de condiciones siguiendo la nueva normativa europea en la concesión de concursos, "que cuenten con asesoramiento de la Sociedad Española de Nefrología de Castilla-La Mancha, de los jefes de servicios de Nefrología".

Escribano insiste que desde ALCER no se implican con ninguna empresa, pero "nos preocupa el descenso del presupuesto" y más teniendo en cuenta que hay factores dentro de la contratación donde el coste no puede disminuir, "como es el caso del personal sanitario". Entonces, se pregunta, "¿de dónde sale esta rebaja? Nos da inquietud el no saberlo", sentencia Escribano. Ahora su temor es que haya "riesgo" para la calidad de la asistencia "y que no se personalice la asistencia sanitaria, que no se dé a cada paciente lo que necesita", añade.

Una preocupación que crece, dice el presidente de ALCER Albacete, al conocer el historial de la empresa Avericum. "Vienen con un historial negativo-- explica Escribano-- que esta empresa tiene en su corta historia de asistencia sanitaria". Según ha detallado a este medio, la empresa habría tenido ya problemas en otras ciudades "y muchas veces las ofertas las han resuelto en los juzgados".

El precio más bajo ofrecido en España en una prestación de este tipo

No solo ALCER llama la atención sobre la concesión del servicio de hemodiálisis en la región. También lo hace Clínicas Asyter, que presta tratamiento de hemodiálisis en Castilla La Mancha a 530 pacientes desde 2004, y que alerta del "riesgo" en el cuidado de estos enfermos ante el inminente desenlace del concurso de adjudicación de este servicio.

La empresa asegura que el presupuesto de licitación del concurso fue de 43.896.656 euros. La oferta adjudicada provisionalmente supone una rebaja de 8.356.000 euros y supone "el precio más bajo ofrecido en España para una prestación con estas características" por lo que aseguran que la prestación "se verá seriamente comprometida a medio plazo y tendrá impacto en la calidad".

El SESCAM llama a la tranquilidad

Después de que se hiciera pública la concesión a la empresa que ofertó a menor precio, el SESCAM ha hecho un llamamiento a la tranquilidad de todos los pacientes en tratamiento de hemodiálisis asegurando que la Administración sanitaria regional garantiza que se exigirá el cumplimiento íntegro de la oferta que ha resultado propuesta como adjudicataria para la prestación de este servicio extrahospitalario.

Ha sido la directora gerente del SESCAM, Regina Leal, quien ha explicado que una vez que la Mesa de Contratación ha realizado su propuesta de adjudicación, ahora se abre un proceso “tremendamente garantista” en el que la empresa debe acreditar en primer lugar, de manera documental, y posteriormente, de forma física, la solvencia tanto técnica como económica de la oferta presentada.

Una vez superado el plazo para acreditar todas estas cuestiones, la Administración sanitaria regional llevará a cabo las inspecciones que considere necesarias para garantizar que la prestación del servicio puede iniciarse en las instalaciones de la nueva empresa adjudicataria sin ningún tipo de merma en la calidad de la asistencia sanitaria que reciben los pacientes en tratamiento de hemodiálisis.