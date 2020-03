Fallece con coronavirus un agente de la Guardia Civil que trabajaba en la prisión de Herrera de La Mancha

Francisco Javier Collado, de 38 años de edad casado y con un hijo de diez años, se convierte en el segundo fallecido por coronavirus en la Guardia Civil en España, después del caso registrado en Valdemoro (Madrid), el pasado día 18.

El agente Collado vivía en Manzanares (Ciudad Real) y estaba destinado en el centro penitenciario de Herrera de la Mancha. Llevaba tres días presentando síntomas, motivo por el que se encontraba en cuarentena, según ha informado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Esta misma mañana fue ingresado en el hospital pero los servicios sanitarios no han podido evitar el fatal desenlace.

Sin patologías previas

Al igual que ocurrió con el agente Pedro Alameda, no presentaba patologías previas. "Son, por tanto, dos guardias civiles los que han fallecido esta misma semana por contagio del coronavirus y en ambos casos sin ser considerados personal de alto riesgo. Eran jóvenes, muy jóvenes, y gozaban de buena salud hasta que resultaron contagiados por el virus", lamenta la AUGC.

Fuentes de la Benemérita consultadas por eldiarioclm.es confirman que de los más de 75 agentes que desarrollan su labor en la prisión de Herrera de La Mancha hay un agente hospitalizado en Alcázar de San Juan y al menos cinco aislados en sus domicilios.

También hay dos agentes del cuartel de Manzanares, de la división de Tráfico, infectados y que permanecen con síntomas en sus domicilios.

Fuentes de AUGC en Castilla-La Mancha lamentan la "falta de medios de protección" entre los agentes de la Guardia Civil. "Aunque nos las compremos nosotros no dejan que las llevemos. No tiene sentido". Esta asociación de la Benemérita remitirá un escrito a los jefes de Comandancia para explicar que "ya que no nos dotan, al menos que aclaren por qué no podemos nosotros proveernos de mascarillas y guantes. Lo que cada uno hacemos es tratar de protegernos. Eso no nos impide trabajar y nos da más seguridad".