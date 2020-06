Enfado en el Gobierno castellanomanchego por el “cambio de criterio” de reparto del fondo para las autonomías

Enfado y malestar en el Gobierno de Castilla-La Mancha tras el “cambio de criterio” del Ejecutivo central en cuanto al reparto del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros puesto a disposición de las comunidades autónomas para hacer frente a las consecuencias de la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus. El Ejecutivo de Emiliano García-Page rechaza que ahora se haya incrementado la ponderación de la población frente a la afectación de la crisis en cada territorio. “No es justo”, ha dicho el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, tras la decimotercera videoconferencia de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez.

El vicepresidente ha comenzando agradeciendo el esfuerzo del Gobierno central por ejecutar este fondo, como no se había hecho anteriormente en ninguna crisis, y ha detallado los cambios en las cantidades: ya no habrá una partida para compensar los gastos sociales y se sustituye por otra en materia educativa para el siguiente curso educativo con 2.000 millones de euros; y además, finalmente serán 9.000 millones de euros, y no 10.000, los destinados a gasto sanitario.

El Ejecutivo regional siempre ha defendido que esta última cantidad se distribuya en función del nivel de afectación que han tenido las autonomías, es decir, para compensar sus gastos sanitarios por la pandemia. Castilla-La Mancha ha sido unas regiones más afectadas por la COVID-19 y por eso ha subrayado que no comparte ni considera justo que “se haya incrementado la ponderación de la población” y “se haya reducido el criterio de afectación”.

Y tampoco consideran que este baremo sea el adecuado para el fondo educativo. “Se plantea que se distribuya solo en función de la población entre 0 y 16 años que tenemos cada una de las comunidades autónomas y tampoco es justo justo porque no tiene nada que ver el sistema educativo de unas regiones con el de otras”. De hecho, ha dicho que a este respecto el Gobierno regional considera que “no se tiene en cuenta la educación el mundo rural, se olvidan por completo de la España vaciada”. “Nosotros tenemos más unidades educativas que la Comunidad de Madrid por la dispersión de la educación, y esos alumnos tienen derecho a recibir la misma educación”.

"¿Se va a pagar con esta fondo la educación privada?"

También ha preguntado si con ese fondo se va a pagar la educación privada en España. “Porque si el fondo está destinado al total de los alumnos de entre cero y 16 años, algunos de ellos acuden a centros privados, y si se computan en la distribución, estaremos dando dinero para financiar la educación privada, cuando solo tendría que destinarse a financiar la educación pública”

“No es justo”, ha repetido el vicepresidente en varias ocasiones, tras señalar que desconoce los motivos del cambio del criterio y denunciando que Castilla-La Mancha “salga perjudicada en los dos tramos”, el sanitario y el educativo.

Por todo ello, el vicepresidente ha avanzado que el Ejecutivo castellanomanchego seguirá defendiendo los criterios de afectación y dispersión hasta que el Gobierno apruebe definitivamente la normativa para la distribución de estos fondos.