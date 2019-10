Sindicatos denuncian la "caótica gestión" en la adjudicación del profesorado en la región

Tanto el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Castilla-La Mancha (STE) como el sindicato mayoritario de la Enseñanza Pública (ANPE) de la región han denunciado la "mala gestión" que está haciendo la Consejería de Educación en la adjudicación de plazas para funcionarios interinos, de carrera y en prácticas en los procesos de asignación de destinos y sustituciones en Castilla-La Mancha, "errores que están ocasionando perjuicios para los docentes afectados y que dificultan el buen funcionamiento de los centros".

ANPE asegura que desde el inicio de curso vienen sucediéndose "numerosos fallos" en la asignación de puestos de trabajo, entre otros la adjudicación de interinos no disponibles, la adjudicación de plazas inexistentes, la asignación a docentes en destinos ya ocupados o la imposibilidad de modificar el estado de disponibilidad.

Desde el sindicato sostienen que esta "cascada de errores" supone la vulneración de los derechos de los docentes afectados, al no respetar su orden en la adjudicación; la no cobertura durante más días de dichas plazas -muchas de ellas pendientes desde el inicio de curso-; y la no incorporación del personal docente a los centros educativos y, por tanto, la falta de atención al alumnado.

Por ello, pide a la Consejería de Educación más diligencia en la gestión del personal docente y exige la compensación de los docentes afectados; la adopción de medidas urgentes que eviten la continuidad de los errores; y una adjudicación extraordinaria e inminente que solvente los fallos detectados en la asignación de destinos que se han realizado hasta la fecha.

"A las caóticas baremaciones, tanto de los aspirantes en las últimas oposiciones del cuerpo de maestros como en la elaboración de las bolsas ordinarias de interinos plagadas de errores que ya denunciamos en su día, tenemos que añadir el cúmulo de despropósitos en las últimas asignaciones de sustituciones, especialmente en la realizada el pasado viernes 4 de octubre", ha señalado STE.

"Hemos detectado que el pasado viernes fueron asignados bastantes docentes que ya llevaban semanas o incluso todo el mes trabajando. Este hecho genera múltiples problemas, tanto para los docentes afectados, quienes tendrán que escribir un correo a la propia Administración educativa, explicando el error cometido por la propia Administración en la adjudicación, como, principalmente en los centros educativos, que padecerán una nueva semana sin el docente que necesitan y cuyos alumnos estarán sin ser atendidos", explica.

STE exige a la Administración educativa que se pongan "urgentemente" todos los medios materiales y personales necesarios para solucionar definitivamente estos problemas.