"La alternancia en la Alcaldía puede ser algo atípico pero hay que pensar en la ciudad"

Pilar Zamora es desde el 15 de junio la nueva alcaldesa de Ciudad Real. Lo será durante los dos primeros años de legislatura, momento en el que tomará el relevo Eva María Masías, de Ciudadanos, para gobernar los dos últimos, gracias al pacto alcanzado entre el PSOE y la formación naranja.

Asume este nuevo escenario político con tranquilidad y con ganas de dar continuidad a proyectos que inició en la pasada legislatura.

¿Cómo están siendo los primeros días del nuevo Gobierno de Ciudad Real?

Están siendo unos primeros días con mucha actividad, porque constituir la Corporación siempre lleva una actividad de procedimientos, de constitución de comisiones, de plenos, de patronatos y están siendo días de acoplarnos a esta nueva situación, con este pacto con Ciudadanos y son días de mucho trabajo e intenso.

¿Cómo definiría al nuevo Gobierno de Ciudad Real?

Es un gobierno de estabilidad para seguir haciendo que esta ciudad funcione. Los cuatro años anteriores se pusieron unos cimientos muy importantes, de un cambio, de una modernización de Ciudad Real, de un foco de atracción empresarial, y estos cuatro años de Gobierno serán unos años de consolidar, y sobre todo de estabilidad, porque la legislatura es a cuatro años, con independencia de ese cambio a los dos en la Alcaldía.

Si tengo que definirlo con una palabra, diría que es un Gobierno estable, con estrategia y para seguir trabajando por el futuro de Ciudad Real.

Ciudad Real es una de las ciudades en las que se alternará la Alcaldía en esta legislatura. ¿Cómo fueron las negociaciones?

En general, me gusta saber los plazos y hacerlo con más calma y esto fue en una semana y fue complicado. Pero nosotros hicimos en el plano local un acuerdo programático, de ver el programa de Ciudadanos y del PSOE y ver aquellas medidas en las que estábamos de acuerdo. Nuestro pacto tiene 45 medidas, 20 eran de Ciudadanos y 25 nuestras, pero se hizo un pacto conjunto.

Lo de la alternancia en la Alcaldía puede ser algo atípico pero hay que pensar en la ciudad, en el proyecto y en la estrategia.

Gobierno de Ciudad Real FOTO: Ciudadanos

¿Cómo nota que han recibido los vecinos de Ciudad Real el acuerdo de alternar la Alcaldía?

Es algo muy nuevo y está costando asumirlo en la ciudad, es verdad que el PSOE tiene 10 concejales y Ciudadanos 3 y quizá esto sea difícil de explicar y de entender. Me he sentido muy querida y respetada en los cuatro años anteriores y he recibido muchas felicitaciones por seguir. Estamos en un momento en la política en el que ya no hay mayorías absolutas y también fui alcaldesa la otra vez con un pacto, con los concejales de Ganemos y tenemos que ir haciéndonos a esta política de diálogo, de talante y de acuerdos. Es difícil pero al final nos iremos adaptando.

¿Qué es lo más difícil de compartir Gobierno con otro partido?

En la otra ocasión, Ganemos no entró en el Gobierno, ahora sí tenemos un Gobierno de 13 concejales, entre los del PSOE y Ganemos. ¿Difícil? No, están aterrizando en sus áreas y cuantas mas manos, ojos e inteligencia va a ser más sencillo. Creo que está bien que quien apoye entre en el Gobierno, han sido acuerdos muy distintos.

¿Cómo es su relación con Eva María Masías?

Es muy buena, la conozco desde hace tiempo. Cuando llegamos al equipo de Gobierno cambiamos la edad máxima para ser Dulcinea en esta ciudad, porque para representar a la mujer manchega se puede representar con cualquier edad, y Eva María fue mi primera Dulcinea, como mujer representando a la ciudad. Siempre he tenido muy buena relación con ella y sigo teniéndola.

¿Cuáles son sus objetivos en esta primera parte de la legislatura?

Tenemos algo muy importante en Ciudad Real que es un Plan de Modernización a 2025 firmado con la Diputación provincial, la Junta y el Gobierno de España, principalmente vinculado al tema de las Comunicaciones. Ciudad Real necesita más variantes, ya que para hacer más atractiva la inversión empresarial hay que sacar el tráfico de la ciudad y ese es uno de nuestro objetivos.

Además hay muchas obras comenzadas, empezamos con un Plan de Asfaltado en la ciudad que hacía mucho que no se hacía. Pero me quedé con la espinita clavada del Arco del Torreón, que es una de las cosas que le faltan al proyecto y que vamos a hacer. Mi objetivo es seguir con los plazos del Plan de Modernización para que esta ciudad cambie totalmente.

¿De qué es lo que más orgullosa se siente de la etapa anterior como alcaldesa?

Me siento muy orgullosa de las políticas de las personas, del trabajo que se ha hecho en acción social, de los pasos que hemos dado en accesibilidad, y me siento muy orgullosa de la participación de los colectivos y de las asociaciones. Hemos hecho mesas de participación en todas las áreas y hemos hecho políticas con las asociaciones y colectivos.

Pilar Zamora FOTO: Ayuntamiento de Ciudad Real

Tengo la espinita clavada con el empleo, que aunque sí que es verdad que desde que llegamos ha bajado en más de 2.000 personas en Ciudad Real, tenemos 6.000 desempleados en Ciudad Real y ese es uno de los objetivos. La inversión empresarial es lo que dará creación empleo y que acabará con este problema, que para mi es el más importante.

¿Cuál es la lectura del resultado de las elecciones en Castilla-La Mancha?

La palabra es espectacular. Emiliano ha obtenido apoyo de toda la ciudadanía porque los ciudadanos saben quién se ha dejado la piel por esta tierra. Después de cuatro años con Cospedal, ha vuelto a hacer que nos sintamos orgullosos. Hago un balance muy positivo pero sobre todo ya no lo solo de los resultados sino del trabajo del presidente.