Los restos de 22 víctimas del franquismo serán entregados a sus familias en Guadalajara este sábado

El próximo sábado, 19 de mayo, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) entregará a sus familias los restos identificados genéticamente de 22 personas que fueron exhumadas en el cementerio de Guadalajara, dentro de la búsqueda de los restos de Timoteo Mendieta promovida por la jueza argentina, María Servini de Cubría, que desde el año 2010 investiga los crímenes del franquismo en aplicación del principio de justicia universal.

Marco Antonio González, miembro de la asociación, explica que se trata de un acto de "homenaje", con música y poesía, en el que hablarán tanto los familiares como voluntarios del proceso de exhumación e identificación de los desaparecidos. "Es un acto de acompañamiento a las familias para despedir a sus seres queridos".

La asociación entregó a la familia de Timoteo Mendieta los restos de este sindicalista de UGT fusilado tras la guerra civil y, de forma más reciente, hace apenas un mes, han hecho lo propio con los restos de Gregorio Florián Expósito, identificado genéticamente y exhumado por la ARMH en mayo de 2017 en el cementerio de Guadalajara. Los restos fueron recogidos por su hijo, Primitivo Florián

Hay que recordar que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica llevó a cabo dos exhumaciones. La primera en enero del año 2016 pero tras practicar las pruebas de ADN descubrió que los restos de Timoteo Mendieta no se encontraban en el lugar indicado en el registro del cementerio. Fue esa la razón por la que tras un estudio posterior se decidió explorar la posibilidad de buscar sus restos en otra fosa.

Tras las dos exhumaciones la ARMH localizó los cuerpos de 50 personas y llevó a cabo un estudio osteológico de cada uno de los cuerpos tras el cual ha podido identificar los restos de 25 personas. La última ayer mismo. Se trata de Román Adalid Moreno, vecino de la localidad de Salmerón (Guadalajara) tras el llamamiento público realizado por la asociación para localizar a las familias de 18 personas, víctimas del franquismo, e identificadas tras las exhumaciones.

Su hijo vive hoy en Barcelona. En 1939 su padre fue encarcelado. Un hermano trató de llevar un atillo con una muda a Román "Le dijeron que se volviera a casa que al día siguiente iba a ser fusilado". Fue el 20 de octubre de 1939. "Su hijo está muy emocionado y deseando llevar los restos de su padre al pueblo".

Listado de personas exhumadas en el cementerio de Guadalajara a cuyas familias se intenta localizar FUENTE: ARMH

La asociación ha solicitado a algunos ayuntamientos que presten un espacio en sus cementerios para depositar los restos que no son reclamados por ninguna familia, de los que se tiene un informe osteológico y una muestra de ADN por si en algún momento aparece un familiar que quiera contrastar genéticamente su identidad.

Marco Antonio González explica que el Ayuntamiento de Sacedón ya se ha prestado a acondicionar un espacio para tres vecinos ya identificados y para posibles nuevos casos. Algunas familias que no son oriundas de esta localidad aprovecharán para depositar allí los restos recuperados. "Será un lugar de memoria".

González lamenta, sin embargo, la postura del alcalde de Auñón, el 'popular' Máximo Santos Dorado. Es otra localidad con tres personas identificadas en el cementerio de Guadalajara y una cuarta cuyos restos siguen desaparecidos, Tomás Vicente Lorente, y que su familia busca desde 2008.

El alcalde se ha negado a que sus restos puedan reposar en la localidad. "Nos ha dicho que el Ayuntamiento no se hacía cargo y que el lugar donde deberían estar los restos es en la fosa común donde habían estado durante 80 años. La excusa es que el cementerio no es municipal sino eclesiástico".

Exhumación en el cementerio de Guadalajara

Más de 120 casos documentados y "exhumables" en el cementerio de Guadalajara

En el cementerio de Guadalajara existen 17 fosas comunes en la parte 'civil' con unos 350 cuerpos. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) tiene un centenar de peticiones de familiares que buscan a personas desaparecidas durante o después de la Guerra Civil.

Marco Antonio González explica que la asociación tiene 120 casos documentados de restos "exhumables" pero, reconoce, "se trata de una intervención gigantesca que no depende de nosotros. Hemos tenido que estar batallando todo con el Ayuntamiento de Guadalajara. Y cuando digo todo, es todo. Nosotros tenemos toda la disposición pero si no la tiene el Ayuntamiento...Si la familia Mendieta tuvo que ir a Argentina fue por algo".

González cree que "debería depender de una política regional de memoria histórica contundente y que no existe. Que se escuchara a las víctimas y no solo a una parte que es el dueño del terreno". El vicepresidente de la ARMH sostiene que "siguen apareciendo casos. La gente tiene esa necesidad. Y tras ver lo ocurrido en el cementerio de Guadalajara, con un trabajo técnico inmaculado o con el acto del próximo sábado...igual no se rompe España, ni hay viejos rencores. Nosotros pudimos trabajar 40 días sin problemas con nadie".