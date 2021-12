Un asesor de Rita Barberá medita qué hacer con la cuenta opaca de la lotería del PP de Valencia destapada en el 'caso Taula': “Vamos a ver cómo lo resolvemos”

No es el gordo de la lotería de Navidad pero algo es algo. La tercera cuenta bancaria en la que el PP de Valencia depositó los fondos de la venta de lotería, a nombre de un asesor, ha quedado en una especie de limbo. Al menos desde 2013, la formación conservadora mantuvo una cuenta, a nombre del asesor Alejandro Fernández-Checa, para depositar los fondos. Tras el tsunami que provocó en el grupo municipal de Rita Barberá la apertura de la pieza separada A del 'Caso Taula', relativa a la financiación de las campañas municipales, el asesor, que hoy en día trabaja en un despacho de abogados, notificó mediante un burofax al entonces presidente de la gestora del PP en València, Luis Santamaría, que quedaba un remanente de poco más de 17.000 euros a disposición del partido.

"Esa cuenta la abrí yo porque se me acumuló un dinero de la lotería y no lo quería tener en mi casa", explica Fernández-Checa a elDiario.es. El asesor fue imputado en la pieza del 'pitufeo', al igual que el restos de trabajadores y asesores, y el presidente de la gestora optó prudentemente por notificar la existencia de aquella cuenta con los fondos que obtenían por la venta de participaciones de lotería directamente a la Fiscalía Anticorrupción. En la documentación remitida por Bankinter a petición de Anticorrupción figuraban varios ingresos y retiradas de efectivo entre 2013 y 2016, en algunos casos de hasta 3.980 euros. También aparecían ingresos por 1.000 euros, la misma cantidad que se usó en la operativa del 'pitufeo'.

El escrito de acusación del Ministerio Fiscal tildó de "anarquía reinante en materia financiera" las cuentas bancarias del PP de Rita Barberá. Así, los populares manejaban una cuenta en A en La Caixa, fiscalizada por la Intervención municipal y en la que ingresaban las dotaciones económicas del Ayuntamiento de Valencia. Por otro lado, la secretaria del grupo popular también operaba con otra cuenta en B, en la entidad Deutsche Bank (y, posteriormente, en el Banco Sabadell), opaca y sin fiscalización alguna y al margen de la contabilidad oficial del PP. La tercera cuenta detectada, a nombre del asesor Alejandro Fernández-Checa, era la que almacenaba los fondos de la lotería.

Tras el sobreseimiento de la causa para los exediles y exasesores (y para el PP como persona jurídica), dictado por la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, la cuenta ha quedado en una suerte de limbo. Fuentes del PP de Valencia consideran que forma parte de la estructura del grupo municipal anterior y desconocen los pormenores de la cuenta. "Esa cuenta no se intervino judicialmente y sigue estando en la entidad con el dinero depositado a disposición del partido", asegura por su parte Fernández-Checa. "Una vez cerrado el tema", agrega en referencia al sobreseimiento, "vamos a ver cómo lo resolvemos".

La cuenta de la lotería, a pesar de los fondos poco llamativos en comparación con las cantidades millonarias que manejaba la presunta caja B en las campañas del 2007 y del 2011, fue un asunto delicado durante la transición interna tras la debacle de las elecciones del 2015 y la investigación del 'caso Taula'.

"No la he tocado, habría que ver cómo resolverlo, es una cuestión que tengo que abordar", abunda el exasesor popular, quien asegura que al haber pasado apenas una semana desde la resolución de la Audiencia Provincial de Valencia no ha querido plantear el asunto de momento a la actual dirección del PP de Valencia. "Hay que buscar una solución", apostilla. Con el sobreseimiento de la parte de la causa referida al 'pitufeo', la cuenta de la lotería "ha quedado en suspenso", indica Fernández-Checa, que trabajó durante 16 años como asesor del grupo de Rita Barberá.

Durante los seis años de instrucción, el PP se desentendió de los fondos al estar contaminados por una investigación que afectó a las alcantarillas del grupo municipal de la fallecida alcaldesa Rita Barberá. Tanto es así que la gestora impuesta por la dirección nacional, presidida por Luis Santamaría (quien se mostró muy crítico con el contenido de las sonrojantes conversaciones interceptadas por la UCO en el 'caso Taula'), cambió la mecánica para gestionar los fondos de la lotería e impuso que se hiciera mediante la cuenta provincial del partido.