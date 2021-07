El Ayuntamiento de Bétera, del PP, amenaza con querellarse contra una página de Facebook crítica con su gestión

Sobre "Bétera enfurecida", una página de Facebook crítica con la gestión del ayuntamiento de la localidad, pesa una posible querella por parte del equipo de gobierno del PP. A raíz de un post sobre del coste de la pantalla de información de la Casa de la Cultura de la localidad valenciana, el consistorio ha amenazado con querellarse contra los responsables de la página de Facebook, según ha revelado 'Bétera enfurecida', que ha hecho públicos los pantallazos de una conversación con una especie de mediador.

"El PP va a presentar una querella criminal si no tiene una disculpa inmediata", se lee en la conversación. "No hemos hecho nada querellable y no estamos dispuestos a que nadie coaccione o perturbe nuestra libertad de opinión", responde el perfil anónimo.

La conversación se refiere al concejal de Hacienda, el letrado Manuel Pérez, quien habría exigido, además de una disculpa, que los responsables de la publicación se personaran en el consistorio: "Quiere que vayáis al ayuntamiento, porque están todos allí reunidos y, antes de tomar una decisión, quieren que deis la cara".

Consultado por elDiario.es, el edil ha declinado comentar "las informaciones publicadas en perfiles ajenos a este Ayuntamiento, concretamente el perfil de Bétera Enfurecida de una red social".

"Se desconoce tanto la identidad real de los interlocutores como la información publicada. Nadie se ha puesto en contacto con el concejal para contrastar la veracidad de la información vertida; en cualquier caso, este concejal respeta las libertades individuales así como la libertad de expresión, a pesar de que la mencionada información y acusaciones difundidas no han sido contrastadas", agrega en un breve comunicado enviado a esta redacción.

"En ese sentido, será el propio perfil mencionado el que deberá acreditar la veracidad de las mencionadas informaciones y la autoría de las mismas", agrega el edil.