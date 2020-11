Los ecologistas rechazan el proyecto de una tala masiva de 15.000 toneladas de árboles en Enguera

Los ecologistas de Enguera han mostrado su rechazo a la tala masiva de 15.000 toneladas de pinos en la localidad con el objetivo de generar biomasa, o más concretamente, astillas o pellets que servirán de combustible para las estufas. Esta tala masiva ha sido adjudicada por el Ayuntamiento de Enguera por 80.000 euros (5 euros la tonelada) en un concurso en el que únicamente se ha presentado una empresa y que tiene un año de tiempo para ejecutar.

Desde el colectivo conservacionista local Adene se ha afirmado que en la actual sociedad la única forma aceptable de generar este tipo de combustible es que sea a través de biomasa residual, es decir, fruto de tareas como la limpieza forestal o los trabajos para la prevención de incendios. Por ello desde Adene se afirma que no están en contra de los aprovechamientos forestales, pero que se debe hacer con una planificación consensuada de explotación del monte.

Por ello los ecologistas han manifestado que "nos oponemos rotundamente a este tipo de talas" señalando que "las formas utilizadas por el ayuntamiento -gobernado por el PP- no han sido las adecuadas. No se nos ha consultado, ni a nosotros ni a otros grupos de la sociedad que podrían/podríamos aportar algo. Tampoco se ha publicado debidamente para su necesario debate entre todos los grupos implicados en la conservación de nuestra sierra, ni del resto de vecinos". Así avanzan que "hay otras alternativas de intervención en nuestros montes que no pasan únicamente por talas de aprovechamiento de la madera".

Añaden que las toneladas que se extraerán de árboles "son excesivas para una sola anualidad, lo que complica su supervisión y control, favoreciendo que se cometan errores que perjudiquen al monte". Además consideran que las medidas de control de los trabajos a realizar "no garantizan la correcta realización de los mismos, el pliego deja demasiadas cosas en el aire, de las que debemos presuponer que la buena voluntad premiará en su correcta actuación, pero bien es sabido y la experiencia nos ha enseñado que, si no somos concisos y especificamos claramente quien, cómo y cuándo, estamos abocados a que se tenga que denunciar por incumplimientos legales".

Su propuesta así es que se haga un pliego de condiciones suficientemente flexible para que las pequeñas empresas locales puedan acceder a los trabajos de extracción e implementar todas las medidas necesarias para que se consuma la biomasa resultante en edificios públicos situados a 30 km de distancia.

Con todo admiten que se deben realizar actuaciones en la sierra que deben ir dirigidas a la prevención de los incendios forestales, por lo que el Plan de Prevención de Incendios Forestales, "debe ser la base de gestión de nuestros montes". Así recuerdan que parte de la sierra de Enguera se encuentra dentro de la Red Natura 2000, "que tenemos muchas hectáreas para gestionar con numerosas particularidades y todas, en menor o mayor medida, tienen una legislación concreta que se debe cumplir, realizando los estudios e informes necesarios para tener claros los impactos medioambientales, una normativa que, aunque tenga también sus deficiencias, debe ser una condición de indispensable cumplimiento cuando se prepara un proyecto".

Su conclusión es que "es más que necesario que se haga ya un plan de gestión forestal de nuestros montes" por lo que invitan a los responsables municipales a sentarse con los colectivos afectados que usan diariamente los montes para consensuar un proyecto común que genere biodiversidad.