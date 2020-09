La Font de la Figuera realiza una reclamación patrimonial en el Gobierno “después de sufrir 30 años de infraestructuras mal planteadas”

El Ayuntamiento de la Font de la Figuera ha anunciado que ha formalizado una reclamación patrimonial por vía administrativa ante el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y de Adif. Con esta acción el ayuntamiento afirma que se “planta” después de “sufrir 30 años de infraestructuras mal planteadas”.

Recuerdan desde el consistorio que ahora hace un año de la última gran DANA que tuvo unas consecuencias catastróficas al término de la Font de la Figuera, y que “aquella gota fría hizo colmar el vaso”. Concretamente explican que las autovías y las vías de tren construidas las últimas tres décadas alrededor del municipio “han empeorado alarmantemente la canalización natural de las aguas pluviales sin que se haya dado solución, después de las reiteradas conversaciones del consistorio con estas administraciones públicas”.

El Ayuntamiento, “en respuesta a la dejadez demostrada por el Ministerio y Adif”, ha presentado por primera vez una reclamación patrimonial por las cuales se les pide cerca de 550.000 euros, para reparar los daños causados por las inundaciones del año pasado. Sin embargo, desde el Gobierno Municipal advierten que hace falta mucho más dinero para construir una canalización pertinente y adecuada, porque las lluvias torrenciales no provocan más desastres al término municipal.

Concretamente lo que se ha presentado al Ministerio y ADIF es un documento con apoyo jurídico, fundamentado en varios estudios de expertos –entre los cuales destaca el realizado por el reconocido experto en la materia Juan Marco— “que demuestran que las obras no se han llevado a cabo con la pertinente canalización. Evidencian que el fluido natural de las aguas pluviales ha empeorado a medida que se han construido nuevas carreteras y vías”.

Los estudios, además de dar argumentos a la reclamación del consistorio, se han posado a disposición de los particulares con terrenos y construcciones afectadas porque puedan utilizarlo en sus demandas.

El alcalde de la Font de la Figuera, Vicent Muñoz, lamenta el dinero gastado y las horas de dedicación empleadas por el personal del Ayuntamiento en este asunto: “nos hemos gastado mucho dinero en informes, el Ayuntamiento ha invertido muchos recursos económicos y humanos, dolores de cabeza, tiempos de trabajo. Es una reclamación que viene de hace 30 años. En la Font de la Figuera estamos sufriendo las infraestructuras sin tener ni siquiera trenes que paran en la localidad”.

Muñoz añade que con esta reclamación patrimonial por vía administrativa, el Ayuntamiento espera que el Ministerio y ADIF pagan la cantidad reclamada para restaurar los destrozos del año pasado. “Pero esto no es suficiente ni mucho menos. Es imprescindible que se reparen los daños y que no vuelva a pasar nada parecido. Que el ministerio reconozca que la reclamación es lícita, que se soluciona la mala construcción de la canalización y que no vuelvo a pasar. En el informe que los hemos presentado los expertos señalan como solucionar los problemas. Tienen la obligación de poner remedio de manera urgente”, concluye Muñoz.