Un llibre accedeix a la “consciència tràgica” del filòsof valencià Jacobo Muñoz

La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació publica el número 43 en la seua col·lecció 'Novatores: Crítica i veritat. Assaigs, ressenyes i converses (1980-2015)', una selecció de textos, entrevistes i converses amb el filòsof valencià Jacobo Muñoz, mort en 2018.

Aquesta edició commemorativa, a càrrec i amb introducció de Gustau Muñoz, permet “un accés directe a un dels pensadors més importants de les últimes dècades en el País Valencià, creador de revistes com 'La Caña Gris' o 'Materiales', que va mantindre una fecunda tasca editorial i que ha llegat una obra fonamental, si bé per raons d'allunyament físic no és tan conegut per les generacions actuals”, destaca l'entitat cultural en un comunicat.

Jacobo Muñoz, allunyat durant tant de temps de València, no va interrompre mai el contacte i li feia especial il·lusió col·laborar amb publicacions valencianes. Aquest títol complementa la imatge del pensador “sempre amb una espècie de consciència tràgica, derivada de la lucidesa extrema i de la familiaritat amb els diagnòstics clau d'una època d'expectatives frustrades i de promeses incomplides”.

“Una consciència tràgica, així i tot, --continuen des de la institució-- temperada per una resta de confiança en les possibilitats humanes, que s'albira en l'aposta pel republicanisme, el socialisme democràtic i una nova Il·lustració, modulacions que es desprenen dels seus últims escrits”.

Diàleg de civilitzacions

En 'Critica i veritat' s'arrepleguen textos de Jacobo Muñoz, tant en valencià com en castellà, dedicats a temes com el marxisme en la crisi, la figura de Joan Fuster, el diàleg de civilitzacions, Manuel Sagristà com a mestre, el pensament d'Adorno, reconsideracions de Marx i Fernando de los Rios o de la historiografia contemporània, entre unes altres.

Així mateix s'inclouen ressenyes de llibres especialment significatius d'autors com Xavier Serra o Mercè Rius, una llarga entrevista a càrrec de Fausto Ripoll --on explica la seua trajectòria i el sentit de la seua obra--, així com una conversa sobre la filosofia actual amb Sergio Sevilla i Nicolás Sánchez Durá.

Jacobo Muñoz, (València, 1940 - Madrid, 2018), catedràtic de les Universitats de Barcelona i Complutense de Madrid, va ser un dels més destacats renovadors de la filosofia a Espanya. Va incidir en la filosofia analítica, era un especialista en Wittgenstein, i va aprofundir en el marxisme i altres corrents del pensament contemporani, com l'Escola de Frankfurt.

Autor d'obres com a 'Figuras del desasosiego moderno' i 'El ocaso de la mirada burguesa', va publicar regularment en revistes valencianes, i és autor també del llibre 'Inventari provisional. Materials per a una ontologia del present'. Així mateix, va traduir autors cabdals de la contemporaneïtat com Horkheimer, Kant, Lukács o Wittgenstein.