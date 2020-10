La reedició de la primera novel·la d’Amadeu Fabregat, millor llibre editat de 2019

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha concedit els premis als llibres millor editats en 2019 i a les llibreries que han destacat per la seua trajectòria o innovació en 2020.

El premi al llibre millor editat és per a Assaig d'aproximació a 'Falles folles fetes foc' edició crítica de l'editorial Perifèric Edicions (autor: Amadeu Fabregat) i la comissió ha decidit concedir una menció especial a Laberint del faune d'Editorial Bromera (autora: Cornelia Funke i Guillermo del Toro).

El llibre millor il·lustrat s'ha concedit a No turista de Barlin Project SL (autor: Alberto Haller i il·lustradora: Marta Torres).

El còmic millor editat ha recaigut en Mies d'editorial Grafito (autor: Agustín Ferrer Casas); el llibre infantil millor editat és per a Sis anys, sis casetes de Bromera (autor: Josep Gregori) i el llibre juvenil millor editat 'El traficant de nits' de Llibres de la Drassana (autor: Iván Carbonell Iglesias).

El premi a la trajectòria d'una llibreria ha sigut per a Plácido Gómez de Castelló de la Plana, un negoci familiar fundat en 1870 que sempre ha estat ubicat al mateix lloc de la ciutat.

El premi a la llibreria més innovadora enguany és per a United Minds del barri de l'Olivereta de València pel seu compromís amb la cultura africana i les temàtiques transversals de les migracions, la història i el feminisme.

Els premis seran entregats el Dia del Llibre Valencià, el 20 de novembre, al monestir de Sant Miquel dels Reis.

“Són uns premis honorífics que tenen com a principal objectiu incentivar la producció de les empreses editorials valencianes, en qualsevol de les dues llengües oficials, amb iniciatives que propicien una millora del llibre valencià, tant en el seu aspecte tècnic i formal com artístic, així com incentivar les iniciatives i activitats dels llibrers valencians que contribuïsquen a la difusió del llibre i fomenten els hàbits de lectura”, expliquen en un comunicat.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport promocionarà els llibres i les llibreries premiats en el pla valencià del foment del llibre i la lectura 'Llegim Llegim Llegim'. Tant l'editor o editora de les obres premiades com la llibreria premiada podran fer ús publicitari d'aquesta circumstància, i podrà indicar en els exemplars o en els seus establiments de manera expressa la concessió del premi i la modalitat.