Baldoví se presenta como el único capaz de reivindicar la financiación: “¡Ni Puig ni Mazón se lo dirán a sus jefes!”

Unas 2.000 personas se han acercado este domingo al mitin central de Compromís que se ha celebrado en el Parque Central de València en el que han participado el candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Joan Baldoví, el candidato a revalidar la alcaldía, Joan Ribó, además de los candidatos y candidatas a las Corts Paula Espinosa, Vicent Marzà y María Josep Amigó.

Con el lema de campaña 'Per toto el que importa (Por todo lo que importa)' en una enorme lona que hacía de fondo del escenario, flanqueada por dos pantallas gigantes, han ido tomando la palabra los mencionados protagonistas en un acto amenizado y conducido por la humorista María Juan.

En el inicio de su intervención y en un mensaje cargado de sarcasmo, Baldoví ha querido dar la bienvenida tanto a Pedro Sánchez, quien participó este sábado en el mitin de los socialistas valencianos, y al líder del PP Alberto Núñez Feijóo, quien asistió también este domingo al mitin del PP de la Comunitat Valenciana celebrado a la misma hora en la Plaza de Toros de València: “Bienvenidos, pero estas no son vuestras elecciones, son las de Mireia, Aitana, Jordi, las de los pueblos y ciudades valencianas, las de cinco millones de valencianos, no son vuestras elecciones, son las nuestras”.

El candidato de la coalición a presidir el Gobierno valenciano ha agradecido a Sánchez la inyección de 580 millones anunciada para la atención primaria de toda España, pero le ha recordado que “el anuncio que tiene que hacer es que va a pagar a la Generalitat los 800 millones que debe por la atención sanitaria de los desplazados, ese es el anuncio que tiene que hacer porque así se podrá mejorar de verdad la atención primaria, por eso, paga los 800 millones Sánchez”.

A continuación, ha tenido palabras también para el PP al que ha recordado los diferentes casos de corrupción y cómo abandonaron a la exalcaldesa fallecida Rita Barberá cuando se vio envuelta en el caso Taula, incluida la candidata a la alcaldía de València, María José Catalá, quien ahora reivindica su legado: “Han vuelto al lugar del crimen, la Plaza de Toros, el epicentro de la corrupción y de mítines pagados con la caja B. Y la ahora candidata a la alcaldía, esa consellera que vendió una universidad pública a precio de saldo (en alusión a la VIU), reivindicará la figura de Rita Barberá a la que dejaron tirada en el Congreso y el Senado, yo fui testigo. Su legado son los seis millones de euros que dejó escondidos en pisos para sus familiares,es Gürtel, Blasco Zaplana, Camps y el 'Bigotes', ese el legado del PP”.

Tras recordar a referentes de coalición como Mónica Oltra o Mireia Mollà, Baldoví a reivindicado la reforma de la financiación que no han ejecutado ni el PP, con mayorías absolutas, ni el PSOE, y se ha presentado como el único candidato capaz de plantarse ante Madrid puesto que “ni Ximo Puig ni Carlos Mazón se lo dirán a sus jefes, necesitamos una financiación justa y no pararemos hasta conseguirla, por eso quiero ser presidente, porque ya lo he demostrado, a mí no me callará nadie”.

El exdiputado del Congreso ha puesto en valor las políticas impulsadas por Compromís en el Gobierno del Botànico y ha asegurado que “sin Compromís no se habrían revertido los departamentos de salud privatizados por el PP, ni la ITV, ni se habrían contratado a 15.000 profesores ni habría 140.000 personas cobrando la dependencia, 100.000 más que en 2015”,

Baldoví ha finalizado recordando de las propuestas electorales que ha ido lanzando a lo largo de la campaña, tales como “el comedor escolar gratis universal, gafas y dentista gratis para los escolares, un psicólogo en cada centro de salud, dar voz a ayuntamientos y a ciudadanos en la instalación de plantas solares y más vivienda pública para que los jóvenes puedan independizarse”.

Ribó se compromete a topar los alquileres

El candidato a la reelección como alcalde de València, Joan Ribó, también ha tenido palabras para el PP: “La última vez que el PP vino a la plaza de toros fue con este chico… como le decían… ah sí! Pablo Casado, que quiso tirar de la manta y se lo cargaron, os recordáis? pobrecito. Desde Compromís los dimos la bienvenida en aquella ocasión y colocamos un mensaje en unas pantallas frente a la plaza de toros que decía que en València ya no se roba. Y yo hoy quiero trasladarle a Feijóo la misma bienvenida también, claro que sí”.

Ribó ha censurado que traten de verse estas elecciones municipales y autonómicas como antesala de las generales y ha expresado que “estas elecciones van de si en 2024 València será Capital Verde Europea o si volveremos a ser capital de la corrupción; de si tenemos la Albufera más limpia de los últimos 40 años o de si acabará como Doñana o el Mar Menor; de si seguiremos siendo el Ayuntamiento más saneado de España o si volveremos a endeudarnos hasta las cejas para llevar a Cristina Onasis a montar a caballo” y ha añadido que también van “de si María podrá continuar yendo a trabajar en bicicleta de manera segura y limpia o tendrá que volver a coger el coche; de si a Gonzalo lo vuelven a agredir al grito de maricón; de si tendrá una oficina contra los delitos de odio a la que acudir; de si Mari Carmen no puede pagar la factura de la luz tendrá un Ayuntamiento a su lado o si Iberdrola la dejará a oscuras; de si los turistas contribuirán con una tasa o no; o de si se toparán los precios de los alquileres o no; y yo a todo digo sí, sí y sí”.

El alcalde de València ha adquirido varios compromisos si resulta elegido por tercera vez como alcalde: “Mi primera medida como alcalde en este nuevo periodo será topar los precios del alquiler declarando toda la ciudad de València como zona tensionada. Y no solo esto sino que también impulsaremos una moratoria en los apartamentos turísticos y a partir del 1 de enero de 2024 pondremos en marcha la tasa turística en la ciudad de València”.