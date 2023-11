Las Corts Valencianes tumban las enmiendas a la totalidad de los presupuestos del PP y Vox que inician los recortes sociales

El Parlamento valenciano continua la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana, los primeros del PP y Vox en el Gobierno autonómico. La mayoría de los conservadores con la ultraderecha ha tumbado las enmiendas a la totalidad presentadas por Compromís y el PSPV, en una votación que ha culminado con la presidenta del Parlamento mandando a sus señorías a “que les den por saco”. El exabrupto de Llanos Massó ha sido el broche final a la sesión, tras los errores técnicos que ya vienen siendo habituales en el hemiciclo durante el recuento de votos.

Los grupos de la oposición han presentado sendas enmiendas a la totalidad de las primeras cuentas de PP y Vox, que camuflan una serie de recortes sociales en unos presupuestos expansivos. Entidades como el Labora (los servicios públicos de empleo), vivienda, o las agencias que dependen de la Generalitat Valenciana experimentan un recorte considerable en las cuentas para 2024, como también se refleja en las políticas contra el cambio climático, la promoción de energías renovables, la gran mayoría de organismos culturales o las ayudas a la justicia gratuita.

El portavoz del PSPV, Arcadi España, ha destacado el recorte en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, las ayudas de vivienda y las políticas de empleo, que son las que más afectan a los jóvenes. España ha apuntado que las cuentas no contienen “ninguna idea, ningún proyecto” salvo “alguna excentricidad” y cuentan con “bajadas de impuestos a muy pocos valencianos”, refiriéndose a la bonificación de sucesiones y donaciones, de algunas desgravaciones en el IRPF y la rebaja a grandes patrimonios. El socialista, exconseller de Hacienda, ha insistido en las partidas “fantasma” que incluyen las cuentas de Ruth Merino en las previsiones de ingresos: más transferencias del gobierno de España, las liquidaciones sanitarias, la compensación por la atención sanitaria a desplazados o un aumento de las ayudas a la dependencia, y ha recordado que los populares tachaban sus cuentas de “ficticias” por incluir la partida de la infrafinanciación autonómica.

En la misma línea se ha mostrado Aitana Mas, diputada de Compromís y exvicepresidenta del Consell, que ha considerado: “Si este es el mejor presupuesto que nos puede presentar el gobierno de los mejores, es para enmendarlos o para echar a correr”. Mas ha calificado los ingresos del presupuesto como “alegres”, mientras que las inversiones “son para llorar”. “Son ustedes un Consell de brazos caídos”, ha espetado, y ha denunciado que los presupuestos “desprenden soberbia y sectarismo”. Los ingresos son “una fantasía”, ha destacado la parlamentaria valencianista.

El PP ha vuelto a defender sus cuentas públicas amparándose en el informe de la consultora Standard & Poor’s, que basa la mejora de la situación financiera valenciana en el acuerdo del PSOE con ERC para condonar parte de la deuda de las comunidades autónomas. Al informe se han referido tanto la parlamentaria Mari Carmen Contelles, que ha fijado la posición del grupo, como la consellera de Hacienda, Ruth Merino, que ha insistido en que sus cuentas son “reales, rigurosas y responsables”.

La titular de Hacienda ha subrayado que van a consolidar la Comunitat Valenciana como tierra para la inversión “mediante una gestión eficiente de los recursos públicos, pero también seria y responsable porque así es como va a gobernar este Consell: sin engañar a los valencianos y optimizando cada euro”, ha prometido, y ha asegurado que “el gobierno de Carlos Mazón es creíble” y “empieza a ser reconocido” por organismos externos como la AIReF o Standard & Poor's.

Por parte de Vox, el turno de réplica en ambas enmiendas ha recaído en la diputada Teresa Ramírez, que ha asegurado que la gestión del Gobierno del Botánico dejó una “ruina total, deuda total, el paro por encima de la media nacional”. Durante el debate, la parlamentaria, que se autoproclama defensora de la clase trabajadora, ha expuesto que en reuniones que ha mantenido con “taxistas, fontaneros, electricistas y gente trabajadora”, se ha hecho referencia a las proclamas sobre tender puentes, generosidad y al diálogo del anterior Ejecutivo, y ha asegurado que en esas reuniones le han pedido que traslade: “A ver de qué diálogo hablan si los okupas se meten en sus casas, de qué perdón hablan si, Dios no quiera, abusaran de sus hijas y de sus esposas (...) Me gustaría ver lo que entienden ustedes cuando sus hijos les digan: he terminado la carrera, el banco no me da el préstamo, no tengo casa y resulta que vienen 800 inmigrantes y casa, luz, agua y de todo. Generosidad es que los acojan en sus casas”. Al acabar, entre reproches de la oposición, otros diputados de Vox la han abrazado en señal de apoyo.

Tras este exabrupto y el de la presidenta de las Corts, ambas de la misma formación, el pleno ha desechado las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. El destino es el mismo que se espera el miércoles, cuando se debatan las enmiendas a la ley de acompañamiento, en un pleno que precederá al monográfico contra la propuesta de amnistía que han solicitado PP y Vox. Las cuentas siguen su tramitación y pasarán ahora a la comisión para debatir las enmiendas parciales.