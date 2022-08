El PSPV de Paiporta da permiso para los 'bous al carrer' contra la opinión de sus socios de gobierno de Compromís que piden que se cancelen

Los 'bous al carrer' vuelven a tensar las relaciones entre los socios de gobierno de Paiporta tras autorizar la alcaldesa, Maribel Albalat, la celebración de 'bous al carrer' a finales de septiembre y principios de octubre, pero sin informar en Compromís, socio mayoritario en el gobierno, como denuncian desde la misma coalición.

El portavoz de la formación, Pep Val, acusa a la alcaldesa de que “una vez más ha tomado la decisión sin contar con la junta de gobierno. Vuelve a demostrar una actitud autoritaria con un 'decretazo' en plenas fiestas populares de Paiporta”. Ante esta situación Compromís ha exigido la cancelación de estos festejos taurinos.

Val afirma que pedirá explicaciones a Maribel Albalat “ante el desprecio realizado al resto del equipo de gobierno”, a la vez que recuerda que “estamos viviendo un verano negro en las fiestas de los toros, con 7 muertos y 381 heridos en nuestro territorio, pero Albalat continúa con su línea de autorizarlos en nuestro pueblo sin consultar al resto del equipo de gobierno y botándose los acuerdos previos”.

Lamenta el portavoz que con esta autorización de la alcaldesa socialista lo que está haciendo es “comprar el discurso y el ideario político que ha defendido la derecha, y que además hace bandera de él”.

Compromís concluye que la alcaldesa “tadavía esta a tiempo de parar esta decesión unilateral”. Para Val, Albalat “tendría que coger el ejemplo otras poblaciones como Tavernes de la Valldigna, donde recientemente se ha denegado lo permiso en un gobierno de coalición de Compromís con el PSPV-PSOE”, pero donde la alcaldía la ejerce Compromís.

No es la primera vez que los 'bous al carrer' causan un enfrentamiento entre los socios de ejecutivo en Paiporta este mismo año. Ya en abril Compromís acusó al PSPV de incumplir el pacto de gobierno de no celebrar estos festejos desde la muerte de un joven de 26 años en 2018. Los socialistas negaron la mayor asegurando que no se incumplía ningún tipo de acuerdo porque no se pactó prohibir este tipo de actos o no permitir su celebración.