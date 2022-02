El 63% de les llars valencianes s’han vist colpejades d’alguna manera per la crisi de la pandèmia

Més de la meitat de les llars valencianes s’han vist colpejades pels efectes econòmics de la pandèmia. L’informe Foessa, que Càritas Diocesana ha lliurat dimecres al president i la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, apunta que la desigualtat en termes de renda ha augmentat més d’un 33%, “xifra superior a l’increment que va tindre durant la crisi del 2008”.

Juntament amb la bretxa d’ingressos i renda, l’informe apunta altres desigualtats que s’han agreujat i que, si no es corregeixen, llastraran les famílies ja colpejades. Els investigadors apunten la bretxa digital i la bretxa educativa i recalquen que un de cada tres joves entre 19 i 29 anys està afectat per processos d’exclusió social; la precarietat laboral s’ha duplicat i abasta més de 280.000 llars i en més de 185.000 nuclis familiars totes les persones actives estan en atur.

Daniel Rodríguez de Blas, sociòleg i autor de l’informe, indica que “el tsunami que ha suposat aquesta crisi s’ha emportat per davant a un bon nombre de llars que gaudien d’una posició privilegiada d’integració plena”. Rodríguez de Blas apunta que, si el 2018 més de la meitat de les famílies de la Comunitat Valenciana estaven en aquesta situació,” ara són solament el 37,5% d’aquestes les que no es veuen afectades per cap situació d’exclusió”.

Els investigadors apunten altres efectes no econòmics de la pandèmia: l’estrés generat per les situacions de dificultat ha erosionat la resistència i les relacions en les famílies, especialment entre les que estan en exclusió severa, que s’ha incrementat un 129% respecte a l’informe anterior.

Després de rebre l’informe, la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha destacat la renda valenciana d’inclusió, el nombre de beneficiaris de la qual ha crescut un 220% en els últims set anys, com l’eina “més potent de la lluita contra l’empobriment”. Mentre que el 2015 el nombre de persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (RGC) era de 23.645, les actuals de la renda valenciana d’inclusió (RVI) són 75.493. Per això, s’ha passat d’un pressupost de 32,4 milions d’euros el 2015 per a rendes d’inserció a 276,2 milions d’euros executats en l’exercici del 2021, cosa que significa 243,8 milions més, ha apuntat la vicepresidenta. Els autors de l’informe han reclamat facilitar l’accés a les ajudes públiques per reduir les bretxes.