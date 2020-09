Anil Murthy amb les mans buides: el València CF no ha presentat un projecte de nou estadi i segueix amb la llicència paralitzada

Si l’interés de la propietat del València CF per acabar el nou Mestalla es mesurara entre zero i deu per la documentació i els projectes presentats el resultat seria zero. Un desinterés total. Amb la caducitat de l’actuació territorial estratègica (ATE), el vestit a mida que la Generalitat del PP va fer al club per a la seua particular pilota urbanística, al maig del 2021, a la propietat de l’entitat esportiva li han vingut les presses. Meriton Holding, encapçalat pel president valencianista Anil Murthy, ha començat a sol·licitar vènies de l’Administració, en concret prorrogues administratives a la Generalitat i l’Ajuntament de València. En les dues reunions celebrades dimarts i dimecres, el club ha demanat molt i no ha oferit res, segons les fonts consultades per elDiario.es.

Els fets demostren que, per part de la propietat del club, de forment, ni un gra. Així doncs, dimecres Murthy ha acudit a la trobada amb l’alcalde de València, Joan Ribó, i la vicealcaldessa, Sandra Gómez, sense un projecte definit de com serà el seu nou estadi. Ni un plànol ni tampoc un esbós. En aquests moments, l’única cosa que ha fet el València CF de Peter Lim ha sigut renovar la llicència d’obra, encara que sense actualitzar-la al que hauria de ser el nou Mestalla. Perquè, tant Juan Soler com Manuel Llorente van presentar la seua maqueta de camp nou, però Meriton no ha mostrat ni un paper sobre com serà l’estadi des de la seua presa de control del club a l’octubre del 2014.

El mateix ha passat amb el planejament de l’antic Mestalla, que, com revelava la mateixa Sandra Gómez, el València CF fa 15 mesos que no contesta a requeriments de l’Administració i tampoc aporta documentació. A més, el València CF manca d’un equip tècnic per a reiniciar les obres que siga interlocutor amb l’Administració, com si que tenen el Llevant UD o Licampa, l’empresa de Juan Roig que ja construeix el Casal España Arena de València.

De moment, en Presidència de la Generalitat ja valoren seriosament la pròrroga de l’ATE, malgrat el poc compromís mostrat pel club. A l’Ajuntament hi són més ferms, encara que no volen tancar les portes si es compromet a començar les obres en breu i a la construcció del poliesportiu de Benicalap.

Amb una crisi econòmica que no convida a revalorar el sòl del vell Mestalla, que ha de pagar les obres del nou; un club amb un deute al voltant de 500 milions d’euros i un equip que s’ha quedat sense els ingressos per jugar a Europa, les expectatives sobre la finalització de la macroobra de l’avinguda de les Corts Valencianes són més aïna nul·les.

Amb dues reunions en què no ha oferit res, el València CF ha aconseguit encalar la pilota en la teulada de la Generalitat. I sembla que li ha fet efecte.