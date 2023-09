El bipartit del PP i Vox aprova un descompte del cànon de l’aigua per a persones vulnerables seguint un informe del Botànic

Han passat més de dos mesos des que el mes de juliol passat va finalitzar l’ajornament del pagament del cànon de sanejament aprovat pel Govern del Botànic l’agost del 2022 com una de les mesures implementades per a ajudar les famílies davant l’augment de la inflació.

Passat aquest termini, el cànon tornava a cobrar vigència, però amb el recàrrec corresponent als 12 mesos que no s’havia abonat, sense que el nou executiu bipartit del PP i de Vox presidit per Carlos Mazón prenguera mesures per a atenuar el recàrrec vinculat al rebut de l’aigua.

I això, malgrat que, com va avançar elDiario.es, la Generalitat Valenciana disposa des del mes de juny passat d’un informe fet per Vaersa a petició de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (Epsar) en què es proposen diverses fórmules jurídiques per a eximir o bonificar una part del cànon a les famílies amb menys recursos, tal com va revelar la consellera d’Emergència Climàtica llavors, Isaura Navarro (Compromís).

Dijous, la consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas, per fi va anunciar diverses mesures encaminades a mitigar l’augment del rebut en la línia de les recomanacions de l’informe esmentat, al mateix temps que va criticar l’“engany” perpetrat pel Botànic lloc que, segons ella, es va vendre a l’opinió pública com una exempció el que ha sigut en realitat un ajornament.

Pradas va avançar que el ple del Consell de divendres aprovarà un decret llei per a ampliar a 36 mesos el termini de prorrateig per al pagament de la quantitat ajornada pel Botànic, amb caràcter general. A més, es condonarà el 30% de la quantitat que es va ajornar a les persones en situació de vulnerabilitat, una exempció que ascendeix al 50% en el cas dels vulnerables severs. “El Consell de Carlos Mazón sí que està compromés amb els ciutadans d’aquesta terra i especialment amb els més vulnerables”, va dir.

No obstant això, la diputada de Compromís ara, Isaura Navarro, es va mostrar crítica: “Es demostra que el PP i Vox mentien, tenien damunt la taula l’informe per a aplicar el cànon social i no van fer cas fins que no han tingut més remei quan hem revelat la veritat i hem presentat les iniciatives parlamentàries consegüents; llavors ja no podien amagar més les seues vergonyes i la mala gestió, perdonant imposats als rics l’agost i sense mesures socials per a les famílies que ho necessiten”.

Per part seua, el diputat del PSPV, Arcadi España, va recordar que, quan fa un any es va ajornar el pagament del cànon per a ajudar les famílies davant l’alça dels preus, el PP i Vox van votar a favor d’aquesta mesura. A més, va criticar que un any després continua havent-hi un problema per l’elevada inflació sense que hagen pres mesures, cosa que implica una pujada del rebut de l’aigua: “Al mateix temps han abaixat els impostos als grans patrimonis. Vam demanar que es paralitzara aquesta pujada del rebut i es condonara l’import acumulat a les famílies amb rendes de menys de 30.000 euros”.

Les mesures adoptades “són un pegat que no solucionen res, perquè es mantindrà l’augment del rebut de l’aigua per a milers de famílies valencianes”, va finalitzar el diputat socialista.