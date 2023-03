Un bosc urbà, una platja artificial i un vaixell Gulliver: així serà el Parc de Desembocadura de València

(Con)fluir és el nom del projecte guanyador per al disseny a València del Parc de Desembocadura, que connectarà l’antic llit del Túria amb els Poblats Marítims, en concret des de l’Oceanogràfic fins al final del llit fins a Natzaret.

La proposta planteja un bosc urbà semblant al parc de la Rambleta, diversos espais d’ús ciutadà, una zona de jocs a gran escala que recrea el naufragi de Gulliver i una làmina d’aigua que recorda l’antiga platja de Natzaret en què estarà prohibit el bany, però sí que podria haver-hi embarcacions recreatives menudes.

L’alcalde, Joan Ribó, acompanyat de la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha donat a conéixer el vencedor del concurs internacional d’idees, “una de les obres històriques que transformarà el sud de la ciutat i que repararà un deute històric”, en al·lusió a l’ampliació sud del port que va fer desparéixer les platges de Natzaret i la Punta.

Després d’examinar i valorar els cinc dissenys finalistes, els 12 membres del jurat han triat per unanimitat quin serà el que reformarà la façana marítima i prolongarà el jardí del Túria fins a la mar. L’alcalde ha detallat les claus de (Con)fluir, “una aposta clara i decidida per la renaturalització i la reparació ecològica, urbana i social” d’una superfície total de 245.600 metres quadrats, entre el pont de l’Assut de l’Or fins a Natzaret, que suposarà una inversió al voltant de 35 milions d’euros.

No obstant això, en aquest cas es planteja el desenvolupament de la primera fase de la qual l’equip seleccionat s’encarregarà també de la redacció del projecte i la direcció facultativa d’aquesta primera part de les obres que abasten des del pont de les Drassanes fins al port (9,4 hectàrees), amb un pressupost de 16,7 milions d’euros, dels quals l’Autoritat Portuària de València (APV) n’aportarà el 75%, i un milió es destinarà a abonar el treball del despatx d’arquitectura.

“El parc dignificarà Natzaret i el Grau, dos barris massa castigats pel desenvolupament industrial i d’infraestructures d’esquena a la ciutadania”, ha manifestat Ribó. “La idea és clara”, ha remarcat, “més verd i més aigua en contraposició a les infraestructures de ciment”. Així doncs, (Con)fluir planteja un bosc urbà que culmina en l’Espai Natzaret, inclou diferents àrees per a ús de la ciutadania i un nou espai de jocs: el vaixell del naufragi de Gulliver, “petició reclamada pel veïnat en el procés participatiu que es va llançar després de la selecció dels projectes, de gran atractiu per a la població infantil i que completa la narrativa iniciada amb la figura que descansa en el tram XII del Jardí del Túria”.

Un altre dels elements destacats del futur Parc de Desembocadura serà una làmina d’aigua o llacuna en la zona de la Revolta de Cantarranes, que recordarà l’antiga platja de Natzaret. Igualment, tal com ha indicat el màxim responsable de la ciutat, es pretén “recuperar la morfologia original d’un riu trenat fins al pont de les Drassanes, que afavorirà la reparació i previndrà inundacions davant de pluges intenses mitjançant tancs de tempesta”. D’aquesta manera, en paraules de Joan Ribó, es “reestructura el tram portuari del riu actualment canalitzat cap a un altre de totalment naturalitzat”. A més, es protegirà el barri de l’impacte acústic i visual que genera el recinte portuari a través d’una tipologia de vegetació que actuarà de barrera entre tots dos àmbits.

Per part seua, la vicealcaldessa ha ressaltat que “el que fa el projecte és confluir l’est i l’oest, i el nord i el sud, posant en el centre a Natzaret, un barri que històricament ha estat en una marginal de la ciutat, en una zona completament absorbida per l’impacte de la infraestructura portuària, dividit i separat literalment en l’àmbit de la mobilitat i la connexió amb València”. La proposta, segons ha manifestat Sandra Gómez, suposa “una aposta decidida per la recuperació i la reparació ecològica i mediambiental, urbana i social”, que “posa en el centre el veïnat” en incorporar els suggeriments sorgits després del procés participatiu posat en marxa.

La renaturalització del Parc de Desembocadura es farà a partir dels mapes topogràfics antics del riu Túria, intentant recrear les illes que es generaven a la part final, i respectant la biodiversitat lligada al llit fluvial. Així mateix, es preveu la reforma del pont de les Drassanes i es recuperarà l’antic pont per als vianants que unia el carrer Major amb els Poblats Marítims, cosa que permetrà connectar el nucli històric de Natzaret amb la infraestructura verda i la resta del municipi.

Gómez ha informat que el termini màxim de redacció del projecte és de huit mesos. Posteriorment, diferents serveis municipals –Cicle Integral de l’Aigua, Mobilitat, Jardins o Projectes Urbans– hauran de verificar-ho. S’estima que el pla estiga aprovat d’ací a un any. La vicealcaldessa ha recordat que la resta dels dissenys finalistes, titulats Ombra, riu i conviu, Sendes d’aigua, Riu-diversitat, i Verd-marí, rebran una compensació econòmica de 12.000 euros cadascun.