El caos inèdit amb els docents: la primera crisi de Mazón irrita la comunitat educativa a les portes del curs escolar

Els docents del sistema públic valencià s’incorporen el pròxim 1 de setembre als centres respectius per preparar el curs escolar. No obstant això, la Conselleria d’Educació, que dirigeix José Antonio Rovira, continua intentant resoldre les correccions assenyalades en l’última llista de docents interins. Si bé en anys anteriors el procés estava a punt al començament d’agost, en el primer exercici de Carlos Mazón al capdavant de l’executiu autonòmic format pel PP i Vox, l’adjudicació de places s’ha extralimitat fins a tal punt que les llistes contenen incorreccions a les portes del curs escolar. Un caos –o “marrón”, segons l’expressió del conseller– que ha irritat la comunitat educativa, especialment els docents afectats i els sindicats. Es tracta de la primera crisi de gestió del nou Govern valencià, que ha esclatat abans del tradicional període de treva dels 100 primers dies, i de la qual el president Mazón ha culpat l’executiu anterior de Ximo Puig. Més de 21.000 docents, un terç de la plantilla total, han patit els retards i els desoris en l’assignació de les seues destinacions, en ple mes d’agost de calor extrema i amb la incertesa de no poder planificar el curs.

Al tancament d’aquesta edició, a tot just set dies de l’inici del curs, els sindicats i els afectats continuen pendents de les correccions dels últims errors. El conseller Rovira va xifrar en 400 les reclamacions d’enguany pel procés d’adjudicació, encara que fonts sindicals consultades per elDiario.es estimen que “possiblement aniran en augment”.

El departament d’Educació culpa l’anterior equip del Pacte del Botànic d’una mena de conspiració de Compromís i del PSPV-PSOE per a torpedinar el Govern del PP i Vox. El conseller Rovira va anunciar dijous que ha demanat a l’Advocacia de la Generalitat Valenciana que estudie mesures disciplinàries contra set funcionaris “amb responsabilitat directa en el procés” d’adjudicació de places per un pretés abandó dels seus llocs de treball (van ser destituïts a petició pròpia abans del traspàs de carteres). Un anunci sense massa recorregut atés que el mateix conseller va reconéixer que “tenen el dret de fer-ho”.

L’origen dels errors, segons Educació, està en el sistema informàtic, creat el 1999, que regeix la provisió de llistes. L’actual equip de la conselleria culpa els seus antecessors d’haver desestimat la petició, el 2020, de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (lDGTIC) perquè s’actualitzara el programa. Una “tempesta perfecta”, segons un informe sobre el procés que va fer públic el departament autonòmic dijous. Un document elaborat pel sotsdirector general d’Informàtica el 12 d’agost passat, sense signatura digital ni capçalera oficial (la Conselleria d’Educació al·lega que en el correu electrònic en què va ser remés sí que figurava la signatura de l’autor).

El document, de sis fulls, explica la complexitat del procés respecte a anys anteriors a conseqüència de dos elements nous: el concurs d’estabilització de funcionaris interins i el canvi de cos dels professors tècnics de Formació Professional. El departament d’Educació sosté que l’“obsolescència del sistema informàtic” va impedir una distribució correcta de les llistes, que contenien nombrosos errors.

Les comissions de serveis, amb un retard de dues setmanes respecte del calendari oficial de la Direcció General de Personal Docent, entre altres factors, van propiciar que fins a l’1 d’agost no poguera començar a executar-se el procés d’adjudicació, segons l’informe. Si bé en anys anteriors, el procés es tancava entre el final de juliol i el començament d’agost, enguany les primeres llistes es van publicar la matinada del 10 d’agost. L’inèdit retard ja va posar la mosca al nas dels professors afectats, que en molts casos han de buscar un habitatge per al curs o matricular els seus fills si els destinen fora del seu lloc de residència.

“Buit de poder en un moment crític”

Les llistes inicials estaven plenes d’errors. “Hi ha hagut col·lectius sencers que no han eixit bé en les simulacions i els ajustos han requerit un esforç més gran de l’habitual”, sosté l’informe sense signatura ni capçalera.

A més, la directora general de Personal Docent, Sonia Sancho, es va absentar del seu despatx poc després del seu nomenament i no s’hi va reincorporar fins al 10 d’agost, el mateix dia en què es van publicar les primeres llistes. La Conselleria d’Educació sosté que va ser per un assumpte familiar “delicat” i que va estar en tot moment teletreballant. Sancho, després de la roda de premsa de dijous, va insistir que no va estar “de vacances”.

No obstant això, el portaveu del majoritari Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV), Marc Candela, considera que va haver-hi un “buit de poder en un moment crític”. Candela, en una entrevista en la revista El Temps, recorda que les dates en què la directora general es va absentar “són dies d’estar en el despatx, damunt del procés i vigilant que tot l’engranatge funcione correctament”.

María Ángeles Herranz, l’antecessora de Sonia Sancho, va ser destituïda el 28 de juliol, una decisió del conseller Rovira que contrasta amb la continuïtat temporal en altres departaments clau de la Generalitat Valenciana, com la lluita contra els incendis, dels càrrecs del Pacte del Botànic. Les llistes publicades el 10 d’agost anaven signades pel secretari autonòmic, tot i que sempre les havia rubricades el titular de la Direcció General de Personal Docent, recorda el sindicalista.

A mesura que s’acostava l’inici del curs, el departament d’Educació anava corregint, per fases i amb prou faenes, els errors en les adjudicacions (qualsevol incorrecció en un lloc provocava un efecte dòmino que afectava la llista). En plena polèmica per la “crisi sense precedents”, segons el sindicat UGT, el popular José Antonio Rovira va anunciar en una trobada improvisada amb docents que es manifestaven a l’entrada de la conselleria, a l’avinguda de Campanar de València, un estudi per a determinar si sobren professors en el sistema públic. I és que Rovira ha posat en el punt de mira l’acord de plantilles, signat per l’anterior consellera de Compromís, Raquel Tamarit, amb tots els sindicats i que ha suposat un increment d’unes 3.800 places.

La Conselleria d’Educació va anar incomplint els seus propis terminis i eternitzant el procés per a desesperació del professorat. Una situació inèdita, ja que mai abans s’havien produït retards d’aquest calibre. L’enèsima correcció d’errors, publicada dimecres, continuava amb errors, encara que de menys entitat. El conseller Rovira al·lega que l’any passat va haver-hi 281 reclamacions per les adjudicacions de places (de les quals se’n van estimar 86) mentre que enguany n’hi ha hagut, de moment, unes 400.

La primera crisi de gestió greu del Govern valencià de PP i Vox s’ha prolongat pràcticament durant tot el mes d’agost. José Antonio Rovira va descartar que la Conselleria d’Educació indemnitze, en matèria de fiances o lloguers, els professors que s’hagen vist afectats pels retards, tal com va demanar l’STEPV. El PP, per part seua, ha vetat la compareixença de Rovira en la diputació permanent de les Corts Valencianes, sol·licitada per l’oposició. D’aquest “marrón”, el conseller ha eixit viu.