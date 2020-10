La ciutat de València impulsa les comunitats energètiques: un 25% d’estalvi en la factura de la llum i menys tones d’emissions

Teixir comunitats de veïns que vulguen generar la seua pròpia energia elèctrica d’una manera sostenible i econòmica. Aquesta és la filosofia que pretén estendre l’Ajuntament de València pels seus barris i pobles i que ja impulsa a Castellar-l’Oliveral, Aiora i l’Illa Perduda, tal com explica l’alcalde de València, Joan Ribó, en una columna d’opinió que publica dijous elDiario.es.

A través de la Fundació València Clima i Energia, la idea és crear “una comunitat local d’energia renovable a Castellar-l’Oliveral”, segons explica el regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramón.

L’equip conformat per l’entitat i per una cooperativa valenciana sense ànim de lucre (Sapiens Energia) és l’encarregat de dissenyar les condicions en què es desenvoluparà la comunitat energètica definint la solució tècnica, el marc de governança de la comunitat, els mecanismes de finançament col·lectiu i els escenaris possibles per a articular la col·laboració publicoprivada i ciutadana essencial per a fer possible el model de comunitats locals d’energies renovables (CER).

En el cas de la comunitat de Castellar-l’Oliveral, la comunitat es va presentar el 18 de juny per donar servei a més de 40 famílies, que s’han convertit en productores, usuàries i gestores de la seua pròpia energia. A més, entre els avantatges hi ha altres qüestions importants, com per exemple la reducció de les emissions de diòxid de carboni, al voltant de 47,7 tones menys, l’equivalent a plantar 715 arbres en 10 anys.

El projecte incorpora la visió social des de l’inici, amb veïns i veïnes d’aquest poble de València que formen part de la creació amb un procés d’innovació social i participació facilitat per Sapiens Energia. Entre les característiques més importants d’aquest projecte està també que es destinarà part de la seua producció d’energia a la participació de famílies en situació de vulnerabilitat energètica perquè l’autoconsum els permeta reduir les factures domèstiques.

S’exploren diverses formes de finançament col·lectiu perquè les famílies puguen sumar-se a la iniciativa sense haver de desemborsar des d’un inici la totalitat de la inversió, i així es permet la participació de famílies amb menys recursos. La instal·lació d’autoconsum compartit generarà prou energia per a produir un estalvi mitjà en cada llar de prop del 25% del cost de la factura elèctrica de les persones usuàries associades.

Per a formar part d’aquesta comunitat energètica, cal viure a l’entorn de 500 metres des del punt on se situa la instal·lació col·lectiva, en la coberta del Centre Cívic de Castellar-l’Oliveral.

En el cas de la comunitat d’Aiora i l’Illa Perduda, des de març l’Oficina de l’Energia de València està treballant en la promoció d’una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic. El termini d’inscripció continua obert amb l’objectiu de muntar una instal·lació de 20 kWp. Ja hi ha més de 60 persones interessades a títol particular i algun comerç de la zona. Ara, juntament amb el veïnat interessat, estan valorant-se diversos enclavaments per a instal·lar-hi panells solars en cobertes.

Aquest mes es faran més tallers de governança i constitució amb persones que vulguen participar en el projecte i a continuació es passarà al procés de disseny tècnic, investigació de finançament i instal·lació del sistema. Des de la cooperativa s’ha apuntat que “prompte les instal·lacions solars o els vehicles elèctrics seran normals en el nostre entorn de ciutat”.

La presidenta de l’Associació de Veïnes i Veïns de Castellar-l’Oliveral, Empar Puchades, remarca “la importància i la necessitat de prendre mesures d’autoconsum, de consum participat i responsable, adequat a les exigències climàtiques del moment” i afig que “fer-ho en conjunt amb la cooperativa elèctrica i el veïnat de manera participativa em sembla interessant”.