Almussafes prepara el primer gran simulacre d'àrees industrials de la Comunitat Valenciana en 2022

En aquests moments, les Entitats de Gestió i Modernització dels polígons Joan Carles I i Nord i l'Ajuntament d'Almussafes treballen en l'organització del simulacre que pose a prova la capacitat de resposta de les empreses emplaçades en totes dues àrees industrials i en aquest sentit es considera la possibilitat de dur a terme una acció de gran envergadura i dotada del major realisme, a principis de l'any 2022, que involucre alhora a tots dos polígons i per a la qual es requereix la col·laboració i màxima implicació de la (Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE)

Des de finals de 2019, els polígons d'Almussafes Joan Carles I i Nord tenen els seus propis protocols d'emergència, que es combinen amb els plans d'autoprotecció de cada empresa i que estan integrats, així mateix, en el Pla Territorial Municipal d'Emergències que ha vist la llum aquest any 2021.

Entre altres qüestions, els plans d'emergència del Joan Carles I i del Polígon Nord recullen aspectes com la identificació de les indústries de major risc, protocols de confinament i d'evacuació, la ubicació dels punts de trobada i dels llocs de comandament avançats i el disseny de sistemes d'alerta primerenca, tant per xarxes socials com amb megafonia. El document inclou també el subministrament d'informació rellevant per al Consorci Provincial de Bombers i altres cossos implicats en la resolució d'emergències a través d'una eina digital de gestió de dades per capes.

Sobre aquesta qüestió van departir dimecres passat, 10 de novembre, l'alcalde, Toni González, la gerent de les EGM Nord i Joan Carles I, Romina Moya, els regidors de l'executiu local, Davinia Calatayud i Àlex Fuentes, i l'intendent cap de la Policia Local, Ernesto Serrano, amb el secretari autonòmic de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, José María Ángel Batalla, en la visita al Centre de Coordinació d'Emergències, situat a l'Eliana.

L'objectiu és la coordinació de totes dues institucions per a involucrar als diferents agents intermitents en l'emergència, prèvia planificació del simulacre amb la creació d'una Taula de Treball integrada per representants municipals i de la AVSRE. “En matèria de gestió d'emergències, la col·laboració entre les diferents administracions és fonamental, per la qual cosa agraïm l'acolliment al projecte demostrada pel secretari autonòmic”, destaca el primer edil, qui incideix en el gran esforç dut a terme per l'Ajuntament d'Almussafes i la gran implicació de les EGM de tots dos polígons per a mantindre parametritzats els possibles riscos davant conjuntures adverses que afecten ciutadania, empreses i béns i comptar amb les eines essencials per a actuar de manera efectiva, eficaç i coordinada. Per part seua, la gerent de les EGM incideix en “la importància de garantir que els protocols definits i l'actuacions enfront de les emergències arriben a totes i cadascuna de les empreses de tots dos polígons, atés que amb això aconseguirem la màxima protecció de persones i béns”.

Altres plans d'emergència

L'Ajuntament d'Almussafes compta des d'aquest any 2021 amb el seu Pla Territorial Municipal d'Emergències d'Almussafes, document que estableix el protocol a seguir en cas de presentar-se situacions de risc o imprevistos greus a nivell de seguretat per a la ciutadania, l'entorn o els béns, redactat per l'empresa especialitzada Emerprotec, responsable així mateix del Pla de Riscos Sísmics, actualment en fase de redacció. L'objectiu més pròxim és l'elaboració d'un Pla d'Inundabilitat.