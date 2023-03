La Generalitat i l'Ajuntament d'Elda signen un conveni per a construir habitatges socials i regenerar l'entorn del castell

El vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Héctor Illueca, i l'alcalde d'Elda, Rubén Alfaro, han signat un protocol per a formalitzar la cooperació entre la Generalitat i l'Ajuntament per a la regeneració del barri antic d'Elda mitjançant la urbanització i l'edificació de la zona de l'entorn del castell. L'objectiu és obtindre habitatges socials per a atendre la demanda actualment existent del municipi.

Héctor Illueca ha mostrat la seua satisfacció davant la signatura d'aquest protocol, les actuacions del qual seran finançades amb fons europeus Next Generation. En la seua intervenció ha resumit els principals objectius d'aquest projecte.

El primer d'ells és que Elda “tinga un parc d'habitatge públic ben nodrit per a poder garantir el dret a l'habitatge a col·lectius vulnerables, com el dels joves, i poder actuar en els preus del lloguer”. Seguidament, es busca “preservar el patrimoni històric en una zona emblemàtica a través d'un profund procés d'urbanització”, al mateix temps que es genera activitat econòmica i ocupació, ha explicat Illueca.

El vicepresident ha agraït la col·laboració de les institucions i agents implicats en aquest projecte, especialment a l'Ajuntament d'Elda, amb el qual mitjançant aquest protocol “segellem una aliança”. Una iniciativa que “és una mostra més del compromís del Govern Valencià en la lluita contra la vulnerabilitat urbana”.

Per part seua, Rubén Alfaro ha agraït la visita del vicepresident i “l'interés i sensibilitat” que ha tingut per a fer possible aquest acord tan important per al municipi. “Un programa que posa en valor l'entorn del castell però també ofereix una oportunitat per a donar resposta al problema residencial que tenim”, ha assenyalat.

En la signatura del protocol han estat acompanyats pel secretari autonòmic d'Habitatge i Funció Social, Alejandro Aguilar, i el regidor d'Accés Habitatge, Javier Rivera i el d'Urbanisme Sostenible, Jesús Sellés.

El protocol de col·laboració pretén fomentar la cohesió social i territorial, fent un ús racional de sòl, afavorint la regeneració urbana de l'entorn del castell mitjançant un desenvolupament urbanístic sostenible.

Així mateix, amb aquesta actuació també es pretén aconseguir l'ampliació del parc d'habitatge social, sobre sòl de titularitat pública, destinat al lloguer per a atendre les necessitats dels sectors de població amb majors dificultats d'accés a l'habitatge.

Amb tot això es pretén impulsar i fomentar l'existència d'una oferta suficient i adequada d'habitatge en lloguer a preus assequibles, amb especial atenció a les persones joves i llars en situació o risc de vulnerabilitat, habilitant mecanismes efectius de regulació i ús del sòl.

Mitjançant aquest protocol, la Generalitat es compromet a col·laborar, tant econòmica com tècnicament, amb la construcció d'habitatges socials en el barri antic d'Elda. Estarà vigent fins al 31 de desembre de 2026, sense perjudici de les possibles pròrrogues que es puguen recordar.