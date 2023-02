El PP oficialitza la tornada de César Sánchez com a candidat a l'alcaldia de Calp

Després d'una legislatura a Madrid com a diputat en el Congrés, César Sánchez tornarà a optar a l'alcaldia de Calp com a candidat del PP després d'haver ocupat aquest càrrec entre 2011 i 2019. Mancant tres mesos per a la celebració de les eleccions municipals, el Comité Electoral Regional l'ha feta oficial a través d'un comunicat, desbancant així a l'encara primera edil de la localitat, Ana Sala, que va guanyar les passades eleccions municipals, i que ha provocat una forta divisió interna en el partit local.

Davant aquesta nova designació, en el mateix comunicat Sánchez ha manifestat que “em sent més preparat que mai, amb més maduresa, i vull posar tota la meua experiència i tot el saber acumulat al llarg d'aquests anys al servei del meu poble, el donaré tot, perquè Calp tot ho val”.

Però a més Sánchez ha explicat que “per respecte primer he de presentar-me oficialment com a candidat davant els membres de l'equip de govern municipal del Partit Popular, amb la nostra alcaldessa al capdavant”, per això ha anunciat que mantindrà aquesta nit de dimecres una trobada amb tot l'equip de govern al costat de la presidenta local Ana Sala, en la seu local del PP de Calp.

Tensió i divisió interna

L'anunci d'aquesta reunió amb el govern municipal del PP i la pròpia alcaldessa que ha fet Sánchez no és gratuïta. I és que després de conéixer-se la intenció del PP de rescatar a Sánchez com a cap de cartell a Calp, la hui alcaldessa i última candidata en 2019 va afirmar que havia sigut “una autèntica sorpresa” i una “decisió unilateral i arbitrària de la direcció” del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, que es pren “sense comptar amb mi ni tan sols rebre'm”. Sala va arribar a insinuar que darrere també hi havia una decisió masclista afirmant que “si m'anomenara Manolo, Juan, José o Carlos, segurament això no hauria ocorregut”.

La tensió va acabar en un cisma intern ja que la candidatura de César Sánchez va obtindre el suport de dos regidors populars del govern municipal, Hilde Backaert i Domingo Sánchez, que també passaven per ser dos dels més crítics amb la seua gestió. Això va provocar que Sala anunciara la retirada de les seues delegacions en l'executiu local i també dels sous.

No obstant això aquest sector crític creixent ha sigut el principal argument utilitzat pel PP per a tornar a recuperar a Sánchez com a líder local i mantindre un govern local que exerceix des de 1995, excepte el parèntesi de la legislatura entre 2007-2011.