El PP presenta una moció de censura a Albaida amb dos regidors del PSPV contra l'alcalde de Compromís

El PP ha presentat una moció de censura a Albaida que ja ha registrat a l'ajuntament signada pels sis edils populars i dos dels tres del grup del PSPV, la qual cosa suposarà la caiguda de l'alcalde de Compromís Alejandro Quilis amb un vot més dels necessaris.

La moció de censura se celebrarà el 2 de gener i elevarà a l'alcaldia a Juan Carlos Roses, que va encapçalar la llista del PP que va ser la més votada en les passades eleccions municipals, però que no va aconseguir la vara de comandament degut al pacte inicial entre Compromís (que va perdre la majoria absoluta que tenia) i el PSPV.

Però aquest pacte va durar poc, ja que el mes d'octubre passat es va trencar i els socialistes van abandonar el govern i van passar a l'oposició, acusant a Compromís de falta d'acció contra la situació econòmica del consistori, i de falta de lideratge de Quilis, tant en el govern com en el seu partit. Alejandro Quilis encapçalava l'ajuntament d'Albaida des de fa poc més d'un any, després de la renúncia del seu antecessor Josep Albert, qui va governar entre 2011 i 2022. D'aquesta manera la moció de censura acabarà amb poc més de tres legislatures de governs d'esquerres a Albaida encapçalades per Compromís.

Des del PP es justifica la moció de censura per “la crisi institucional i econòmica que viu l'Ajuntament d'Albaida”, ja que Compromís es trobava governant amb una minoria de 4 regidors d'entre els 13 del ple municipal. “L'immobilisme de l'alcalde i la paralització política i de gestió que viu l'Ajuntament d'Albaida està agreujant la situació del Consistori”, exposa el text de la moció registrada: “Es necessita una acció immediata, que faça possible revertir la situació econòmica i social de la ciutat”.

Els populars afigen que actualment hi ha una “situació de crispació i polarització, el PP i el PSPV d'Albaida han demanat públicament la dimissió de l'alcalde Alejandro Quilis, per a obrir una nova etapa municipal d'acords i consensos en la qual la prioritat siga la política i la gestió”.

El candidat a alcalde Juan Carlos Roses defensa la necessitat d'aquesta moció de censura “per a començar un nou cicle i posar-nos a treballar des de l'Ajuntament d'Albaida pel benestar dels veïns, per a gestionar amb eficàcia i aportar solucions als greus problemes de la localitat immediatament”.

Afectació de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida

La situació d'ingovernabilitat d'Albaida havia afectat també la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, ja que l'equilibri dels blocs amb 34 representants de PSPV i Compromís i 34 de PP i Ens Uneix (socis en la Diputació de València) obligava a un acord. Aquest es va saldar amb un president de Compromís -precisament Alejandro Quilis- i un vicepresident del PP, però després d'aquest acord Quilis no ha conformat cap govern per a l'ens comarcal.

Aquesta mateixa setmana el PSPV de la Vall d'Albaida instava a Quilis a confeccionar el seu govern, alhora que li renovava la seua confiança. Però seran precisament dos edils del PSPV a Albaida els que posaran fi a l'etapa de govern de Compromís en la localitat i posen l'interrogant sobre el futur de la Mancomunitat.