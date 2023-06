El projecte de restauració ambiental i paisatgística d'antigues mines a Ademús, premiat en la ‘EU Green Week 2023’

El programa LIFE Tecmine, liderat per la Conselleria de Transició Ecològica, ha estat aconseguit el premi ciutadà com a millor projecte europeu en el el marc de la ‘EU Green Week 2023’. Es tracta d’un projecte de restauració ambiental i paisatgística d’antigues explotacions de la mina Fortuna ubicades al municipi d’Ademús, que també ha estat un dels tres finalistes en la categoria de Medi Ambient i Eficiència en l’Ús dels Recursos

La consellera Isaura Navarro ha recollit aquest guardó europeu acompanyada del director general de Medi Natural, Julio Gómez, i personal tècnic encarregats de coordinar LIFE Tecmine.

El projecte ha treballat sobre un àrea de 27 hectàrees on s’han plantat 10.000 plantes de 32 especies diferents creant nous hàbitats, i s’han aplicat tècniques que han abordat qüestions ecològiques “centrant-se en enfocaments per a millorar la integració del paisatge, limitar l’erosió hídrica i millorar la biodiversitat”, segons ha indicat la consellera Navarro.

En aquesta línia, Navarro també ha destacat que “la Unió Europea ha reconegut la gran tasca ambiental que hem desenvolupat a la Conselleria. Som referència per a altres regions i per a la resta de l’Estat perquè a partir d’un espai degradat hem creat un model de restauració ambiental i d’oportunitats per a la biodiversitat”.

A través d’aquest, s’ha permés la restauració de l’ecosistema forestal, la millora i foment de la vegetació i la vida silvestre, la reducció de la taxa d’erosió i la sedimentació al riu, augmentar la infiltració d’aigua i la recàrrega de l’aqüífer, actuacions d’integració paisatgística, així com nous usos socioculturals i d’ecoturisme a la zona restaurada.

La Conselleria ha liderat aquest projecte pilot amb el suport del programa LIFE de la UE, sobre millors tècniques disponibles en restauració de mines i pedreres, que s'ha desenvolupat durant 4,5 anys i va finalitzar al maig de 2022. Aquest projecte ha permés posar en pràctica nous models de restauració d'espais afectats per les activitats mineres, que, si bé són molt necessàries, generen un impacte ambiental i social que és necessari mitigar.

Navarro també ha explicat que “el projecte és un clar exemple de col·laboració entre l’administració, la ciència i l’empresa”. En aquest han participat, a banda de la Conselleria, el consorci TECMINE, VAERSA, CEAM, CIEF, Universidad Complutense, Universidad de Zaragoza, i Sibelco Minerales.

Ara, gràcies a l’èxit, LIFE TECMINE proporciona un prototip de restauració que ja estan replicant a Suècia i altres territoris d’Espanya, i que suposa un model en situacions similars que permetrà restaurar, amb intervencions innovadores, muntanyes després de les explotacions mineres perquè aporten els serveis ambientals com són la captura de carboni, l'aigua, l'oxigen, l'hàbitat de la flora i fauna, l'ús recreatiu i els aprofitaments forestals.