Comença el compte arrere per a les Falles un any i mig i tres suspensions després

El 10 de març de 2020, a penes tres dies abans que es decretara el primer estat d’alarma a Espanya, la Generalitat Valenciana acordava suspendre les Falles amb gran part dels monuments ja al carrer. La majoria d’aquests monuments es van traslladar a Fira València a l’espera de poder tornar-se a plantar, mentre que les estructures que no era possible desmuntar –com la de la plaça de l’Ajuntament i algunes de categoria especial– es van cremar la nit del 19 de març (festivitat de Sant Josep) de manera clandestina.

Dimarts, el Govern valencià juntament amb l’Ajuntament de la capital i els col·lectius fallers han acordat les ‘regles de joc’ per a la celebració de les Falles que a València (i 20 municipis més) tindran lloc entre l’1 i el 5 de setembre a la capital (la resta de les localitats ho faran entre setembre i octubre). “Estem molt satisfets després de tres suspensions i mesos d’incertesa i treball amb els tècnics de la Conselleria”, ha indicat el president de la interagrupació de falles, Guillermo Serrano, en declaracions a elDiario.es, que es congratulava que “per fi es trauran al carrer els monuments i els podrem cremar”. “Calia tancar el cicle per tornar a una certa normalitat en el calendari a partir del 6 de setembre, tornar a posar en marxa el motor”, ha apuntat Serrano.

“S’han aportat idees i faena i hem fet sacrificis per poder celebrar unes falles diferents quan les circumstàncies han sigut més propícies”, ha dit el president del col·lectiu faller, que ha destacat la “bona sintonia” amb l’Administració: “Hi ha hagut moments més i menys durs, però hem nadat molt, a vegades contracorrent, per poder arribar a port”. Així doncs, ha recordat que les Falles va ser la primera (o de les primeres) gran festa suspesa a Espanya i que “serà la primera” a tornar a celebrar-se després de la pandèmia “amb una certa normalitat”.

Serrano ha destacat que més d’un 90 per cent de les comissions falleres de València s’ha decantat per plantar el monument i celebrar els actes: “No obstant això, respectem els que han decidit no traure monument al carrer”. A més, ha fet una crida a la responsabilitat individual dels ciutadans: “Tots hem d’entendre que es tracta d’unes falles diferents, per la qual cosa esperem que no es produïsquen aglomeracions. No seran uns dies fàcils”.

El regidor valencià de Cultura Festiva Carlos Galiana, també president de Junta Central Fallera, ha destacat la responsabilitat del món de les falles, que ha renunciat a actes multitudinaris, al mateix temps que ha explicat que l’Ajuntament de València intentarà “minimitzar al màxim” l’assistència de públic, mentre que les comissions controlaran els aforaments “dins i fora” dels casals. No obstant això, la consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha recordat que “encara hi ha temps i continuem treballant en la concreció de detalls”, i afegia “la situació epidemiològica només permet el desenvolupament de determinats actes complint la normativa vigent”.

Actes restringits i amb màscara

Tal com s’ha acordat en la reunió de dimarts, tots els actes se celebraran establint l’obligatorietat de l’ús de la màscara, fins i tot en espais a l’aire lliure, amb aforaments limitats i garantint en tot moment la distància de seguretat. Quant a la cremà, s’avançarà per complir el toc de queda i tampoc es podran agrupar més de deu persones, i l’ofrena tindrà un recorregut tancat i sense públic per evitar aglomeracions.

Els representants del món faller reivindiquen la presència de músics en l'ofrena, "si n'hi ha una ofrena n'hi ha músics, no s'entén d'una altra manera", i han plantejat com a mesura de seguretat la possibilitat que es facen test d'antígens als participants, "sobretot els instruments de vent". Quant a les cercaviles, encara no estan permesos i haurà de modificar-se l'actual normativa perquè siguen possibles.