La Comunitat Valenciana prorrogarà l'exigència del passaport Covid en locals d'oci, gimnasos i hostaleria

El Govern valencià tornarà a demanar l'aval del Tribunal Superior de Justícia per a prorrogar l'exigència del certificat Covid. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha avançat que la comissió interdepartamental que proposa les mesures es reunirà aquesta setmana per a analitzar l'evolució de la pandèmia, encara que parteixen de la idea de no relaxar les mesures vigents, que vencen el pròxim 31 de gener.

Seran els informes de salut pública els que determinen en l'enfocament, però "la idea clara és no rebaixar les mesures vigents", ha indicat el president autonòmic en una compareixença. En la Comunitat Valenciana s'exigeix el certificat de vacunació per a accedir a locals d'oci, hostaleria i gimnasos, a més de la màscara obligatòria en interiors i exteriors. Puig considera que el certificat Covid "ha ajudat a generar major estabilitat i seguretat en els espais tancats, ha servit per a mantindre l'atenció a la prudència i ha animat a la vacunació".

El dirigent autonòmic apunta que aquesta onada sembla estar arribant al seu punt àlgid i recorda que els indicadors d'hospitalitzacions, especialment en pacients que requereixen un ingrés en vigilància intensiva, es troben en nivells inferiors a etapes anteriors. Puig ha subratllat, preguntat pel rècord de contagis d'aquest dilluns, amb més de 57.000 positius diagnosticats durant el cap de setmana, que també s'ha produït un rècord d'altes. El president valencià recorda que la Comunitat Valenciana comptabilitza tots els casos de pacients amb Covid i que la col·laboració de les farmàcies per a comunicar els resultats es veu reflectida en les dades diàries que facilita Sanitat.