La coordinadora de Vox a Benicarló: “A Castelló hi ha molt de morós i, per tant, no es fan les eleccions provincials i Llanos repeteix presidència quatre anys més”

La coordinadora de Vox a Benicarló, Elisabeth Primo Roca, ha justificat la renovació automàtica del càrrec de la líder de l’extrema dreta a Castelló, Llanos Massó, per la pretesa morositat dels afiliats al partit a la província. Vox no ha celebrat primàries i Massó ha renovat automàticament el càrrec. “En els estatuts posa que, per a poder fer les eleccions provincials, es necessita un mínim de 500 afiliats a la província al corrent de pagament i com que resulta que a la província de Castelló hi ha molt de morós, no arribem a 500 i, per tant, no es fan les eleccions provincials i, per tant, Llanos repeteix presidència quatre anys més”, diu la coordinadora de Vox a Benicarló en un àudio enviat a uns quants afiliats a què ha tingut accés elDiario.es.

A València, tal com va informar aquest diari, el procés de primàries està pendent que el comité electoral de Vox resolga la denúncia que va interposar el candidat perdedor, Juan García Sentandreu, contra el portaveu del partit en les Corts Valencianes, al qual acusa d’orquestrar un “complot” i un “frau”.

La formació ultra a Castelló ha tingut cinc dimissions en un any i viu una autèntica guerra interna en què la líder provincial Llanos Massó ja va deixar clar als afiliats crítics que en Vox les decisions “no es prenen per votació i per majoria”. L’últim a abandonar el vaixell, amb una dura carta de comiat, va ser el regidor de Benicàssim, que es va donar de baixa del partit i va passar al grup de no adscrits.

Malgrat l’escenari tan tibant, les primàries de la formació no s’han dut a terme a Castelló pel fet que “hi ha molt de morós”, segons Elisabeth Primo. “Això què vol dir?”, es pregunta la coordinadora de Vox, que immediatament llança una resposta en l’àudio compartit amb uns quants afiliats: “Que l’equip de Benicarló anirà a municipals perquè ens entra dins dels quatre anys”. “Així que, xics, les piles de gom a gom, hem de fer un equip boníssim i fotre la [alcaldessa socialista] Xaro Miralles per tots els costats, entrar a l’ajuntament i petar-lo, d’acord?”.

Elisabeth Primo Roca va substituir fa tres mesos l’anterior coordinador Vicente Noguera Gamón. L’àudio de Primo acaba animant els afiliats a “treballar” i a “donar-ho tot”. “Som una família i lluitarem per Espanya, lluitarem per Benicarló”, conclou. Vox no té representació a l’Ajuntament de Benicarló, en què governa el PSPV-PSOE amb majoria absoluta. Després de la dimissió del regidor de Benicàssim, José Carlos García Sampayo, la formació ultra només conserva representació en quatre ajuntaments castellonencs. Sense procés de primàries, la líder de Vox a Castelló renova automàticament el càrrec altres quatre anys. Vox, seguint la seua política de veto a determinats mitjans, no ha contestat les preguntes d’aquest diari.