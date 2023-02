Detingut “per incitació a l’odi” el valencià que va convocar la primera manifestació antivacunes en pandèmia

Fernando Vizcaíno Carles, el polèmic professor d’acroioga valencià que va convocar la primera manifestació negacionista de la Covid-19, ha relatat la seua detenció a les mans de la Guàrdia Civil acusat, segons diu, d’“incitació a l’odi, a la violència i la discriminació i coses així”. Vizcaíno, un dels difusors més actius de teories conspiracionistes en el submon en la xarxa, ha anunciat en el seu canal de Telegram que dimarts passat va ser arrestat i després va quedar en llibertat. Fonts de la Guàrdia Civil no han pogut confirmar a aquest diari la detenció. El telèfon de Fernando Vizcaíno tampoc respon a les trucades.

“Hui de matí he eixit de casa a passejar amb el gos i han aparegut sis guàrdies civils, o set, que m’esperaven i m’han detingut directament”, ha relatat en un missatge d’àudio. “No he pogut gravar-ho ni res”, compta.

A l’home, segons el seu relat, li van requisar el telèfon mòbil i la targeta “per buscar proves de les preteses acusacions que són per incitació a l’odi, a la violència i la discriminació i coses així”. “Però sabeu que jo no m’he dedicat a res d’això, així que podeu estar tranquils”, afirma.

La polèmica concentració impulsada per Vizcaíno, celebrada l’agost del 2020 i en què es van produir agressions a periodistes, va ser un perill per a la salut pública, segons el delegat del Govern llavors José Manuel Franco, que va informar que es van comptabilitzar 30 denúncies durant la protesta, algunes contra membres de l’organització.

L’home sostenia que la pandèmia de la Covid-19 va ser pretesament provocada per “la inoculació que han ficat en algunes vacunes de la grip”. Després d’una fama efímera –va aparéixer fins i tot en algun programa de televisió– va continuar difonent teories de la conspiració en el seu canal de Telegram, que compta amb 26.534 seguidors.

Els seus últims missatges són els àudios que relaten la seua detenció. “Si no publique ni ningú sap res de mi és perquè ho tinc complicat, ara me n’he vingut amb l’ordinador a la biblioteca per poder agafar wifi i usar el Telegram, que el tinc ací en l’escriptori”, diu en el missatge, àmpliament difós en el submon de la conspiranoia.

També assegura que els agents de la Guàrdia Civil l’han tractat “molt bé”. “Tot bé, no vull parlar ara molt, perquè el que vull fer és esperar a tindre telèfon i quan en tinga contactar amb un advocat, dir-li el que hi ha i que m’oriente”, declara. Vizcaíno anuncia un pròxim comunicat sobre la seua detenció.

“Ja us anireu fent saber, perquè han detingut més gent”, afirma en el missatge difós en el seu canal de Telegram. De fet, fòrums de la conspiració vinculen la detenció de Fernando Vizcaíno amb l’arrest simultani dels youtubers Pedro Rosillo i Rafael Rosell, a qui se’ls haurien requisat dispositius informàtics.

Fernando Vizcaíno declina en el seu àudio de Telegram donar més informació: “Simplement que estic bé, que m’han tractat molt bé i que res, quan puga, parlaré, estaré desconnectat uns quants dies”. “Tot bé, entre cometes, almenys amb mi”, conclou.