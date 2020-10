La Diputació d’Alacant apuja el sou a la gerent de l’Institut Gil Albert, regidora del PP a Pego

La Diputació d’Alacant, de la qual depén l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, ha apujat el sou a la gerent Ana Ortolá Briones, que cobra com a personal directiu i és regidora del Partit Popular a l’Ajuntament de Pego. L’organisme cultural, tal com ha revelat aquest diari, està ple de càrrecs del PP i de Ciutadans, les dues formacions que governen la institució provincial presidida per Carlos Mazón. El Gil-Albert ha gastat 1,4 milions d’euros en sis anys en remuneracions de l’equip directiu, del qual la regidora popular Ana Ortolá és gerent, amb sou de grup A1.

Ortolá, una de les tres regidores que manté el PP a Pego, cobrava el 2019 una remuneració de 42.892,96 euros (una xifra que inclou la retribució bàsica i la complementària). El seu sou enguany augmenta fins a 43.965,47 euros, segons el pressupost del Gil-Albert per a aquest exercici, a què ha tingut accés elDiario.es. Ana Ortolá, que ja era gerent de l’organisme cultural sota la presidència del popular César Sánchez, ha treballat per al Grupo Ros Casares.

La gerent, que figura en la plantilla com a personal directiu professional, ha continuat en el càrrec amb la nova directora María Teresa Pérez Vázquez. Al nou equip, a més dels càrrecs municipals del PP i de Ciutadans col·locats en diferents departaments, malgrat la seua poca o nul·la experiència en matèria de gestió cultural, també s’han sumat tres periodistes que cobren fins 1.500 euros per assistir a set reunions del Gil-Albert.

En el pressupost per a enguany, l’organisme cultural té previstes unes despeses d’1,3 milions d’euros, que abona la Diputació d’Alacant. Només en despeses de personal, el Gil-Albert preveu el pagament de 583.190,18 euros. Per al pagament per l’assistència a reunions (comissió permanent, rectora i de departaments), l’organisme públic preveu gastar-se 258.000 euros, una quantitat similar a la d’anys anteriors i que se sumaria als 1,4 milions que el Gil-Albert ha pagat per aquest concepte en els últims sis exercicis. Del total del pressupost, el 42% està destinat a despeses de personal i un 21% a la promoció i la documentació cultural, objecte social de l’Institut Gil-Albert.