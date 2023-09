El Govern valencià de PP i Vox farà reformes per a rebaixar les lleis de canvi climàtic, parcs naturals i costes

El Govern valencià prepara una revisió del corpus normatiu mediambiental. La consellera de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, Salomé Pradas, ha anunciat dijous en la seua compareixença en el parlament valencià que modificarà bona part de les lleis aprovades per l’executiu del Pacte del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem) referents a la protecció del territori i el canvi climàtic.

La titular de Medi Ambient ha avançat que modificarà les lleis autonòmiques de canvi climàtic i protecció animal, durà a terme una reforma de la normativa forestal, “redefinirà” el Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (Pativel), abordarà el Pla de Residus de la Comunitat Valenciana i impulsarà una llei autonòmica de costes. La representant popular s’ha referit a la manera d’abordar aquestes qüestions pels seus predecessors com una cosa “sectària” i ha parlat nombroses vegades d’“imposicions”: “S’ha acabat prohibir per prohibir”, ha enunciat.

Entre les mesures avançades estan reobrir els parcs naturals al públic o impulsar una estratègia juntament amb les federacions de caça per a impulsar l’activitat. “Les nostres 22 joies naturals mereixen estar cuidades i obertes al públic”, ha manifestat, i ha promés “capgirar les polítiques d’educació ambiental”. A més, ha anunciat que reformarà la normativa forestal per a una gestió més sostenible, lluitar contra la despoblació, crear “ocupació verda” i previndre incendis. “Els esportistes tenen dret a gaudir de les nostres muntanyes”, ha insistit.

La consellera també ha assegurat que es “redefinirà el Pativel, un pla que es va aprovar d’esquena a una bona part de la societat”. En matèria d’aigua, ha assenyalat que “la Generalitat defensarà cada gota per a aquesta Comunitat i recorrerà contra cadascuna de les retallades del Tajo-Segura amb unitat d’acció” i ha iniciat els tràmits per al nou Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG) de l’Albufera i impulsar “de zero” el Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Túria.

En Territori, pel que fa a les plantes fotovoltaiques, Pradas ha anunciat un “pla de xoc” per a resoldre les sol·licituds d’instal·lacions “fins que s’esgoten els fons disponibles”, ja que ha assegurat que n’hi ha més de 33.000 pendents de plaques solars i bateries en habitatges. A més d’un reforç de personal per a tramitar autoritzacions ambientals integrades, ha insistit a modificar la llei de territori per “simplificar” els processos per a la instal·lació de renovables. “Els empresaris que vulguen invertir trobaran portes obertes, absència de prejudicis i agilitat: canviarem el go home de Compromís pel welcome del govern del canvi”, ha proclamat, insistint que l’anterior Consell tenia “molta xarrameca”.

L’oposició critica el negacionisme

En el seu torn d’intervenció, els grups de l’oposició, PSPV i Compromís, han posat en dubte la seua postura davant del canvi climàtic, recordant que governa amb Vox. En la intervenció prèvia, el conseller d’Agricultura, del partit ultra, ha carregat contra l’Agenda 2030 i ha qüestionat les polítiques de canvi climàtic.

La socialista Maria José Salvador, que va ser responsable d’Obres Públiques i Territori, ha exigit a Pradas que no faça una “mala còpia” de les polítiques del PP abans del 2015 i no “pose en risc” els fons europeus, a més de reiterar-li que abandone “la guerra de l’aigua” amb el transvasament i subratllar que l’impuls de l’aeroport de Castelló va ser segons ella gràcies al Botànic. Per part de Compromís, María José Calabuig i Juan Bordera han ironitzat si els busos seran per a solucionar els problemes en el transport escolar o si l’obertura de parcs suposa un “negocionisme” climàtic. També li han retret que pacte amb Vox “en els quatre anys més decisius d’emergència climàtica”.