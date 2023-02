El “grup criminal” condemnat per maltractar i vendre gossos agònics manté huit empreses d’animals

Albino Efrén A. P. i Carlos Felipe C. G., els dos responsables d’una botiga que venia gossos moribunds a València condemnats a sis anys de presó per maltractament animal, pertinença a grup criminal, estafa i falsedat en document oficial i mercantil, mantenen una xarxa d’empreses en diverses ciutats espanyoles dedicada a la venda d’animals.

La sentència, dictada per la titular del Jutjat Penal número 9 de València i considerada “pionera” per l’acusació popular, imposa a tots dos empresaris, pel delicte continuat de maltractament animal, una inhabilitació especial durant tres anys i tres mesos per a l’“exercici de professió, comerç o ofici que tinga relació amb els animals”. També els imposa una inhabilitació pel mateix període per a la tinença d’animals.

La decisió, que és susceptible de recurs davant l’Audiència Provincial, considera provat que els condemnats van vendre cadells de golden, pomerània, labrador, buldog o terranova, entre altres races importades d’Eslovàquia, que en alguns casos estaven en una fase agònica, a causa de les nefastes condicions d’insalubritat de la botiga que regentaven en l’avinguda del Cardenal Benlloch de València.

Els animals, a penes arribaven al domicili del client, mostraven símptomes de malalties com ara coronavirus, parvovirus, bronquitis o brom que els causaven la mort. Es tractava d’un negoci “nefast”, segons la jutgessa.

Els condemnats, segons argumenta la magistrada, conformaven un grup criminal per haver quedat “claríssimament provat” que s’ocupaven de l’explotació del negoci, “es van beneficiar dels ingressos de la botiga” i “van donar ordres”. “No res d’això ha sigut negat per ells”, afig la sentència, que destaca que els empresaris tenien “coneixement del sector”.

De fet, segons les dades consultades per elDiario.es en el Registre Mercantil, Albino Efrén A. P. i Carlos Felipe C. G. (dos dels tres condemnats) mantenen fins a huit societats dedicades a la venda a l’engròs o al detall d’animals vius en diferents ciutats d’Espanya, la major part creades després del període dels fets pels quals han sigut condemnats (entre novembre del 2014 i juny del 2016).

Així doncs, Albino Efrén A. P. és administrador únic de Valanimal SL (València), Pelopatavalencia SL (Paterna), Manchamascotas (Toledo), Barcelonamascotas SL (Esplugues de Llobregat) i Fusioncanalimentos SL (Barcelona). En totes les empreses, l’objecte social inclou la venda d’animals, entre altres negocis associats.

Per part seua, Carlos Felipe C. G. està vinculat a tres empreses a Girona. El condemnat és gerent i administrador únic de Canelcoma SL, dedicada al comerç al detall d’animals de companyia, de Monstreboo SL, centrada en la intermediació del comerç especialitzat, entre altres, d’“animals menuts”, i de Colovildoy SL, en l’objecte social de la qual figura el comerç al detall d’animals.

Contra la sentència que va condemnar tots dos empresaris és pot presentar recurs d’apel·lació davant l’Audiència Provincial de València, amb la qual cosa la inhabilitació no és ferma. No obstant això, la fallada posa en perill seriós la continuïtat del negoci de tots dos empresaris. Es tracta, segons la protectora Modepran que ha exercit l’acusació popular, d’una sentència “pionera”.