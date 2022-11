Un jutge anul·la dues sancions per la 'llei mordassa' al no considerar el nudisme com a “exhibició obscena”

Alejandro Colomar, l'informàtic de 29 anys resident a Aldaia, no comet un acte d'exhibició obscena quan circula despullat en la via pública ni pot ser sancionat per això si no existeix una normativa municipal que ho prohibisca específicament. Així ho ha determinat el titular del Jutjat contenciós administratiu número 5 de València, en una sentència que anul·la dues sancions recorregudes per Colomar. “La conducta del recurrent clarament no s'incardina en l'element del tipus relatiu a la realització o incitació a la realització d'actes atemptatoris contra la llibertat i indemnitat sexual”, resa la resolució a la qual ha tingut accés elDiario.es.

El jove sol desplaçar-se en cuirs i el passat 27 de setembre es va presentar nu a la Ciutat de la Justícia de València, on estava citat per a una vista per una altra sanció, en una cridanera escena molt comentada en l'àmbit judicial i que va tindre un gran ressò mediàtic. A l'entrada de l'edifici, els agents de la Guàrdia Civil encarregats de la vigilància del recinte van obligar a Colomar a vestir-se amb la roba que portava en una motxilla, encara que no va ser multat.

Per contra, l'home va ser sancionat per la Delegació del Govern a València en 2021 amb una multa per infracció greu de 601 euros i una altra lleu de 200 euros (en 2022). Totes dues sancions a conseqüència de la Llei de Seguretat Ciutadana, popularment coneguda com a 'llei mordassa'. La defensa del jove, que exerceix el lletrat Pablo Mora, va recórrer les dues multes al·legant que no va haver atemptat contra la llibertat o la indemnitat sexual, ni exhibició obscena, desobediència o resistència a l'autoritat.

Alejandro Colomar, tal com va explicar en un reportatge publicat en aquest periòdic, “es limitava a exercir la seua convicció naturista sota l'empara de la seua llibertat ideològica”, argumentava el seu el recurs. La seua defensa sosté que “hui dia” la pràctica del naturisme no es pot considerar com un acte d'exhibició obscena o que atempte contra la llibertat i indemnitat sexual pel que no existiria la suposada pertorbació de l'ordre públic amb lesió d'altres drets fonamentals que justificara la sanció administrativa.

Colomar “explica la seua conducta a causa de la seua pròpia concepció de la llibertar personal i de la defensa de l'exercici del naturisme i l'important és que cap element permet apreciar que la seua motivació es dirigisca a la satisfacció de la seua pròpia libido, per la qual cosa clarament no concorre el tipus pel qual va ser sancionat”, indica la sentència. El lletrat del naturista també argumentava que no existeix normativa municipal que prohibisca expressament circular per la via pública “sense cobrir els genitals”.

“Qüestió diferent”, abunda la resolució del jutge, seria que l'administració haguera adoptat la decisió, “per raons de convivència i higiene públiques”, de prohibir la nuesa en espais públics, una opció perfectament plausible a tenor de la jurisprudència del Tribunal Suprem, que ha establit que aqueixa prohibició (en vigor en algunes ciutats turístiques espanyoles) no atempta contra el dret fonamental a la llibertat ideològica.

“Aquest no és el cas, ja que la sanció per la infracció lleu no s'imposa sobre la base de cap ordenança local que sancione la simple nuesa en un espai públic”, recorda el magistrat.

La sentència, contra la qual cap recurs d'apel·lació, estima el recurs del naturista i anul·la totes dues sancions “per no ser conformes a dret”. També condemna en costes a la Delegació del Govern.