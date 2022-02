L’Albufera de València, un paratge natural en perill pel seu “preocupant” estat de conservació

El Parc Natural de l’Albufera de València està en perill pel seu “preocupant” estat de conservació. Tal com ha denunciat l’organització ecologista Seo BirdLife en el seu informe ‘Aiguamolls Ramsar a Espanya: en alerta’, el paratge valencià, inclòs en el conveni Ramsar, està entre els espais considerats com a àrees IBA (importants per a la conservació dels ocells i la biodiversitat) més amenaçats a escala mundial. En condicions similars estan també Doñana, s’Albufera de Mallorca, el delta de l’Ebre, la llacuna de Gallocanta i la mar Menor (sis dels 277 paratges més amenaçats a escala mundial): “El 85% dels aiguamolls Ramsar espanyols presenten un estat de conservació preocupant”.

L’informe revela que el 22% de les poblacions hivernants i migrants d’ocells aquàtics presenten problemes de conservació importants, xifra que es dispara al 63% en el cas de les poblacions d’ocells aquàtics que usen els aiguamolls espanyols per a reproduir-s’hi. De fet, quasi 3 de cada 10 espècies d’ocells que depenen d’aquest ecosistema estan greument amenaçades.

Pel que fa al cas concret de l’Albufera, està “àmpliament acceptat” per la comunitat científica i els seus gestors que els problemes que van conduir al seu col·lapse ambiental “dificulten la seua recuperació ambiental”. Els problemes ambientals de l’aiguamoll, segons reconeixen les administracions públiques, estan associats a la “deficient qualitat” i quantitat de les aportacions d’aigua que rep el llac i a la crisi ambiental de la llacuna, cosa que impedeix la recuperació de la biodiversitat de la llacuna costanera.

El col·lectiu ecologista recorda que els documents de planificació hidrològica apunten a un estat d’“hipertròfia” de la llacuna, que “no assoleix els objectius ambientals”. “No hi ha vegetació submergida, element clau per al bon funcionament i regulació del sistema”, afirmen, i alerten també de la “pobresa” de fauna del substrat subaquàtic i de l’associada a les plantes i de la desaparició “o reducció dràstica” en l’aiguamoll d’espècies de gran importància ecològica.

Segons estudis tècnics fets en l’Albufera, “no és previsible que es puga aconseguir el bon estat ecològic a curt termini, especialment pels problemes d’eutrofització deguts a l’excés de fòsfor i pels sediments existents en el llit del llac”.

La fitxa oficial del Conveni de Ramsar per a l’Albufera adverteix d’anys d’abocaments urbans i industrials sense depurar i recull que en els últims anys s’ha manifestat “un nou i inquietant factor de preocupació: la reducció de les aportacions hídriques”. Aquesta circumstància representa un problema potencial de calat indubtable, ja que pot comportar una pèrdua de la qualitat general de les aigües.

Es pot considerar, per tant, que l’ecosistema mostra un funcionament hidrològic completament modificat, tant en l’estructura com en la tipologia i la quantitat de les aportacions, i una reducció dràstica, o desaparició, de poblacions i espècies autòctones de flora i fauna”, entre les quals destaca l’empobriment de la comunitat d’ocells aquàtics, les espècies representatives dels quals dels hàbitats lacustres i palustres, recollides, d’altra banda, en l’Annex I de la Directiva Ocells, són precisament les que estan en un estat de conservació “més desfavorable”.

La situació actual de la llacuna fa impossible que el seu ecosistema s’acoste al que presentava en els anys seixanta, “moment en què el llac podria considerar-se oligotròfic (aigües molt netes i amb càrrega de nutrients escassa) i presentava una qualitat ecològica alta. A pesar que les aportacions de nitrats i fosfats s’han reduït respecte les que entraven en els anys huitanta, i s’han fet esforços per a augmentar la qualitat de l’aigua entrant al llac, l’Albufera “està encara molt lluny d’aconseguir un estat que s’assemble a les seues condicions naturals”.

L’amenaça del port de València

La setmana passada es va celebrar a la Universitat Politècnica de València la jornada ‘El desafiament del canvi climàtic a l’Albufera’ organitzada per la comissió científica Junta Rectora del Parc Natural dependent de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i que va comptar amb la participació de 50 experts. Aquests van coincidir a assenyalar el port de València com un dels factors que posa en risc l’Albufera.

Aquestes amenaces se sumen a qüestions com el canvi climàtic. L’Informe d’Avaluació sobre Canvi Climàtic del Grup Intergovernamental d’Experts (IPCC) de les Nacions Unides (ONU) preveu per al pròxim segle un increment del nivell de la Mediterrània de fins un metre a causa del calfament global, fet que deixaria quasi inundat el paratge natural.