Mobilitzen drons i més de 1.800 policies per evitar agressions de l’extrema dreta el 9 d’Octubre a València

Unitats d’Intervenció Policial (antidisturbis), policies de paisà, unitats canines i de drons i antidrons. Més de 1.800 agents de policia s’han mobilitzat per garantir la seguretat als carrers el pròxim 9 d’Octubre. La Junta Local de Seguretat ha acordat el desplegament policial perquè la jornada “siga la festa de tots i totes, la festa de la convivència i la concòrdia”, segons ha dit la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, després de reunir-se amb l’alcaldessa de València, María José Catalá. Més de 1.500 agents de la Policia Nacional se sumaran als efectius de la Guàrdia Civil vinculats al control de la pólvora i el trànsit en els accessos a la ciutat i als uniformats de la Policia Local.

L’extrema dreta aprofita cada any per a assetjar la processó institucional del matí del 9 d’Octubre i, especialment, la manifestació progressista convocada a la vesprada. La marxa del 2017, poc després del referèndum de l’1-O a Catalunya, es va saldar amb agressions salvatges. No obstant això, la vista de dilluns del judici contra els 28 agressors ultres es va suspendre per no haver-hi unanimitat entre les defenses per a un possible pacte de conformitat. El punt específic del pacte que no compartien diverses defenses era precisament l’ordre d’allunyament de 300 metres de les víctimes i de les seus de les entitats convocants de la marxa del 9 d’Octubre.

Per a la jornada d’enguany s’ha dissenyat “un dispositiu de seguretat de màxim nivell” que es desplegarà també durant els actes pirotècnics de les dues jornades anteriors, segons Bernabé. La delegada del Govern ha destacat que la cooperació “sempre ha sigut cordial, efectiva, lleial i molt professional” per part de la Policia Nacional i de la Policia Local.

L’alcaldessa demana “respecte a la ciutadania”

Per part seua, l’alcaldessa ha apostat per una celebració del 9 d’Octubre “amb total normalitat i respecte a la ciutadania”. “Per a l’ajuntament és crucial que aquests dies es desenvolupen amb total normalitat i estem preparant-ho tot amb molta cura i afecte”, ha afirmat Catalá, que també ha destacat la “bona coordinació” amb la Delegació del Govern.

María José Catalá ha fet una crida “a la concòrdia i a la tranquil·litat” durant aquests dies. “És el dia dels valencians i no pot ni deu embolicar-se amb cap mena d’esdeveniment al marge de la tranquil·litat i la serenitat”, ha afirmat.