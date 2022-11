El Parlament valencià aprova la taxa turística, municipal i voluntària, que entrarà en vigor en 2024

La taxa turística serà una realitat en la Comunitat Valenciana a partir de 2024. El Parlament valencià aprova aquest dijous la proposició de llei de mesures fiscals per a impulsar el turisme sostenible, que preveu la creació d'un impost d'aplicació municipal voluntària per a compensar el cost del turisme sobre els serveis públics. Excepte sorpresa, la majoria formada pel PSPV, Compromís i Unides Podem donarà la seua aprovació a la norma que impulsa l'impost turístic.

La creació de la coneguda taxa turística ha sigut un dels debats més encallats en el Pacte del Botànic. Des de principis de la primera legislatura Compromís i Podem, aquest últim aleshores donant suport al Govern autonòmic, van plantejar la creació d'un gravamen que compensara les externalitats negatives, com existeix en moltes capitals europees. El llavors portaveu dels morats, Antonio Estañ, va traslladar la idea en forma de resolució en el debat de política general, marcant així el primer compromís del Consell amb l'impost. Des de llavors, la proposta ha sigut debatuda fins a l'avorriment, tant en la seua fórmula legislativa -al final, una proposició de llei impulsada des dels grups parlamentaris- com en la seua fórmula tributària: serà d'entre cinquanta cèntims i dos euros per pernoctació i els ajuntaments decidiran si ho cobren.

La norma, que a priori en Presidència es van obrir a estudiar, sempre que fora municipal i voluntària, s'ha topat constantment amb l'oposició d'una part del PSPV-PSOE, especialment del secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, que va amenaçar amb dimitir si s'aprovava, i de la patronal hotelera de Benidorm (Hosbec). Una altra part dels socialistes, encapçalada per la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, han plantejat fins i tot un gravamen tres vegades major, calculant que la ciutat recaptaria 22 milions d'euros. Altres branques del sector, com les empleades del servei de neteja -les Kellys- s'han mostrat favorables al gravamen.

Aquest dimecres, en l'últim debat parlamentari sobre la proposta, els socis del Pacte del Botànic han ratificat el seu compromís amb la norma. La llei entrarà en vigor en 2023, però compta amb una moratòria d'un any fins a la seua aplicació, una de les exigències del PSPV que va justificar en el colp econòmic que va suposar la pandèmia per als hotels i allotjaments turístics. La portaveu dels socialistes, Ana Barceló, va vacil·lar durant unes setmanes sobre la tramitació d'un acord signat amb els seus socis al desembre de 2022. Els socialistes van mantindre trobades amb els seus alcaldes per a abordar el gravamen, amb un rebuig majoritari entre les seues files. Candidata a l'alcaldia d'Alacant, Barceló ha assegurat que, de guanyar, no la implantaria a la ciutat.

Els seus socis parlamentaris han sigut especialment bel·ligerants amb el tema, considerant-lo una qüestió de justícia social amb els ciutadans que viuen en municipis amb gran afluència turística. “Ens situa en les polítiques europees de turisme i sostenibilitat, del costat dels ajuntaments”, ha recalcat Papi Robles, portaveu de Compromís, durant el debat, mentre que Ferran Martínez, de Unides Podem, ha subratllat que “és absolutament normal a Europa, és una política de sentit comú i de reciprocitat: els turistes han de pagar impostos, com fem els que vivim ací i quan viatgem”. La diputada socialsita Trini Castelló ha centrat la seua intervenció a recordar el treball de diàleg amb el sector: “No hem deixat de parlar i demanar aportacions”, ha indicat, retraient a l'oposició la seua actitud. María José Catalá (PP) ha defensat que no hi ha consens amb el sector i que aquest impost no hauria d'haver-se plantejat mai; Ruth Merino (Cs) ha considerat que la taxa és una “punyalada” al turisme i que naix de la “turismofòbia” i Ana María Cerdán (Vox) ha asseverat que l'impost té “afany recaptatori”.

La llei estableix que la recaptació serà destinada a millorar els serveis que els municipis de la Comunitat Valenciana presten a les persones turistes; promocionar, per part de l'ajuntament o de l'organisme gestor, la destinació turística de la Comunitat Valenciana en el marc de la política de desestacionalització i diversificació del turisme; impulsar una mobilitat més sostenible, especialment en aquelles zones de major afluència turística; protegir i regenerar el medi ambient i els recursos naturals, i promocionar-los com a patrimoni amb un interés diferenciador; conservar i reparar el patrimoni cultural, així com incentivar la participació dels i les turistes en les activitats i esdeveniments culturals i festius de la Comunitat Valenciana del municipi o de la comarca o mancomunitat corresponent; impulsar les polítiques d'accés a l'habitatge en aquelles zones afectades per un increment de preus conseqüència de l'afluència turística; lluitar contra l'intrusisme i el frau en el sector de l'allotjament turístic; impulsar bones pràctiques laborals i la lluita contra la precarietat laboral en el sector turístic; millorar les infraestructures, reformes urbanes i dotacions turístiques de la Comunitat Valenciana; impulsar un turisme més inclusiu, accessible i social; millorar els barris amb major flux turístic; digitalitzar la gestió dels destins i establiments turístics, inclòs el comerç que supose oferta complementària i complir el Codi ètic valencià del turisme i implicar tots els agents turístics en la seua adhesió i compliment.