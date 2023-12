La Policia no identifica els autors dels insults racistes a Vinícius fora de Mestalla i la Fiscalia demana l’arxivament del cas

La Fiscalia de València ha sol·licitat el sobreseïment de la investigació oberta al voltant dels insults racistes que grups ultres van proferir contra el jugador del Reial Madrid Vinícius a l’exterior de Mestalla abans del partit que es va disputar en l’estadi del València CF el 21 de maig passat.

El motiu de la petició de sobreseïment és que l’atestat policial no recull autors identificats dels fets, malgrat els nombrosos vídeos que van circular aquells dies per les xarxes socials.

En concret, a l’arribada de l’autobús del Reial Madrid a l’estadi, un grup d’ultres vinculats als antics Yomus van cridar “Ets un mico, Vinícius, ets un mico!”, entre altres insults racistes, davant de diversos agents de la Policia Nacional, que van romandre passius, tal com s’observa en un dels vídeos compartits en xarxes pel periodista Antonio Maestre i pel que sembla gravat pels mateixos ultres.

En este vídeo grabado por los propios ultras de Yomus se puede ver, escuchar y probar que a la llegada del autobús del Madrid en las afueras del estadio se cantó de manera generalizada el insultp racista a Vinicius.



¿Qué buscan algunos protegiendo a estos nazis? pic.twitter.com/ZfMiWkGJzi — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) 25 de mayo de 2023

La Fiscalia ha remés el seu informe al Jutjat d’Instrucció núm. 10 de València, que ara haurà de decidir si dona trasllat de l’escrit a algunes de les parts perquè es pronuncien abans de determinar si arxiva definitivament el cas, que serà la cosa més probable.

Setmanes arrere, aquest jutjat va obrir una causa per a investigar aquests fets separada de la que ja seguia pels insults dins de Mestalla per la qual va declarar Vinícius el 5 d’octubre passat i per la qual hi ha tres aficionats valencianistes acusats, que han sigut expulsats per a tota la vida del València CF. La graderia d’animació de Mestalla, a més, es va clausurar durant cinc partits.

Com va informar aquesta redacció, una escissió de l’antiga penya ultra Yomus tracta de controlar de nou la Curva Nord, la graderia d’animació valencianista ara anomenada Curva de Mestalla 1919, amb alguns dels seus adeptes ja infiltrats. La directiva del club va vetar fa anys els aficionats més radicals de la vella escola que tingueren antecedents penals.