Prospera la moció a Agres contra Compromís: el regidor trànsfuga del PSPV-PSOE, nou alcalde amb els vots del PP

La unió aquest dimarts del Partit Popular i d'un regidor trànsfuga del PSPV-PSOE han arrabassat l'alcaldia que ostentava Compromís a Agres, una xicoteta localitat del Comtat. Es consuma, així, la moció de censura capitanejada per l'ara alcalde, Rafael Sanjuán, contra el primer edil de la coalició valencianista, anunciada la passada vespra de Nadal després de dimitir el que va ser polític socialista dels seus càrrecs orgànics.

En una sessió de vora hora i mitja tancada al públic per la pandèmia i retransmesa en directe mitjançant la pàgina de Facebook de l'Ajuntament d'aquesta població de mig miler d'habitants, Sanjuán s'ha fet amb la vara de comandament després de defensar la seua postura en un llarg discurs en el qual ha eixit al pas de les acusacions de Junts per Agres-Compromís, formació que va quedar en segon lloc en les eleccions per darrere del PP.

“Mai hauria fet una moció de censura, però no vull que em posen entre l'espasa i la paret i si al tren m'he de posar amb el PP, perquè em pose”, ha dit quasi al final de la seua intervenció en la qual ha negat ser un polític “cunero”. “No soc un alcalde cunero, en tot cas tinc una visió àmplia d'Agres”, ha dit. “He estat durant quatre anys venint a Agres i cada vegada que vinc em pague de la meua butxaca el desplaçament, a més, ací tinc família”, s'ha justificat.

En la seua interlocució, Sanjuan ha al·ludit en diverses ocasions al pressupost de 2020, la negociació del qual no va prosperar i va suposar l'inici de la crisi entre socialistes i Compromís a començaments d'octubre. L'exregidor del PSPV-PSOE ha tirat en cara als seus exsocis la seua “falta de diàleg” a l'hora d'aconseguir acords. “La moció de censura se l'ha inventada Francés perquè se li va ocórrer fer una moció de confiança per a aprovar els pressupostos de 2020” el passat 26 de novembre, ha explicat, la qual no va prosperar i va acabar en moció de censura. “La moció te l'has feta tu, no jo”, ha conclòs el seu primer torn.

“Hui és un dia molt trist per a Agres”, ha començat Josep Manuel Francés. “I no ho faig amb ressentiment personal, perquè veig que els interessos personals passen per damunt de qualsevol mena d'ètica i dignitat per a aconseguir objectius ignominiosos”, ha prosseguit. En un dur discurs, ha insistit a carregar contra Sanjuan: “Sempre hem criticatels 'cuneros' i ara a un que, de manera arrogant i prepotent, pretén ser la panacea del que desconeix, i ho fa només per figurar”.

La moció de censura “és un insult i un atac a la democràcia i a la intel·ligència”, ha dit mentre mirava al seu opositor, assegut al davant. Al seu judici, el retard en la negociació del pressupost de 2020 no és el motiu real de la seua eixida forçosa de l'alcaldia, perquè l'havien elaborat com a esborrany “des de març, i no de finals d'any”. “Després de no assistir a cada reunió de govern que se celebra cada dijous a la vesprada, després d'interpel·lar-lo diverses vegades, es despenja [com a soci de govern] demanant que no s'aprove el pressupost”, li ha inquirit. “Sempre hem defensat que al plenari s'arriba amb les coses parlades i amb vosté era impossible”, ha defensat.

Perquè més enllà del pressupost, l'edil de Compromís ha recordat que, en un altre ple, Sanjuán va demanar que es revisara la dedicació de l'alcalde, “i clar, els voltors del PP sempre a prop per a agafar carronya, es van pujar al carro”; “i la dedicació per a l'alcalde és necessària”, ha postil·lat. “La qüestió de confiança va ser l'única eixida que es podia fer i que si no permetia que s'aprovara el pressupost, evitaria que se suprimira la dedicació d'alcaldia”, ha aclarit a continuació.

“Quin interés té un foraster a ficar-se a Agres? Cap la pena immolar-se per a convertir-se en trànsfuga després de 40 anys en política i fer-ho amb la dreta més recalcitrant?”, s'ha preguntat després de fer un balanç positiu de la seua gestió.

Finalment, en el seu discurs com a alcalde, Rafael Sanjuán ha dit: “M'agrada més paracaigudista que 'cunero', perquè em permet tindre perspectiva, i els dic als votants socialistes d'Agres que no els defraudaré.

Reaccions

El Partit Popular també ha intervingut en el ple per a dir, una vegada més que el seu grup havia guanyat les eleccions municipals de 2019 (amb tres edils, els mateixos que Compromís). La seua portaveu, María García, ha recriminat a la coalició valencianista “la seua falta de diàleg, que no tenen ni amb els seus socis del PSOE”. Finalment, la portaveu popular ha reconegut que s'han quedat amb “estranys companys de viatge”, però al seu torn ha aclarit que comparteixen “projectes comuns”.

El grup de Compromís en la Diputació d'Alacant havia reclamat al president del govern provincial, Carlos Mazón, que expulsara María García d'assessora després de confirmar el seu suport a la moció de censura. Ha sigut el penúltim intent del partit de Mónica Oltra per a evitar que se celebrara la sessió plenària d'aquest dimarts. Anteriorment, Josep Manel Francés va sol·licitar sense èxit al seu propi ajuntament que emetera una resolució per la qual s'anul·lara la convocatòria del ple de la moció de censura i que se suspenguera la tramitació fins a la resolució del recurs de reposició, que tampoc va prosperar.

Ara, fonts de Compromís afirmen que presentaran un contenciós-administratiu. “Considerem que no està ajustat a dret la resolució del recurs de la secretaria”, han al·legat. Així mateix, entenen que a Agres s'ha incomplit la Llei de Bases del Règim Local perquè Rafael Sanjuán, com exregidor socialista, ha passat a ser edil no adscrit i “no pot obtindre majors drets polítics que els que tenia sent un càrrec electe per un partit concret, i això ha passat hui”.